Kavşakta can pazarı

Ölümlü trafik çarpışmaları ile hafızalara kazınan İnönü-Turunçlu kavşağında dün, JT 816 ile KR 899 plakalı araba çarpıştı, ikisi çocuk 7 kişi yaralandı

Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu’nda, dün saat 15.15 sıralarında Emine Mamaali, JT 816 plakalı araba ile İnönü istikametine seyrettiği sırada anayolda seyreden arabalara öncelik hakkı vermeyerek, anayola giriş yaptı, o sırada Mağusa istikametine seyreden Tarık Hafız’ın kullandığı KR 899 plakalı arabanın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Çarpışma sonucu, JT 816 plakalı arabanın sürücüsü Emine Mamaali, aynı arabada yolcu olan Gönül Mamaali, Gönül Özgüllü ve KR 899 plakalı arabada yolcu olan Figen Mustafa, Özcan Mustafa, 10 yaşındaki Taner Can Mustafa ve 4 yaşındaki Elisa Mustafa yaralandı.

Polis Basın Subaylığı, yaralıların Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.