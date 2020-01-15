Kıbrıs

Çağlayan, otoparkına kavuşuyor

15 Ocak 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Çağlayan’da yoğunlaşan araç trafiğine dikkat çekerek, Yenicami Spor Kulübü’yle, bölgedeki halı sahanın otopark yapılması konusunda anlaştıklarını ve projenin en geç Mart ayında hayata geçirileceğini müjdeledi

 

Harmancı: Yenicami Spor Kulübü’ne ait halı sahayı otopark olarak düzenliyoruz

Çağlayan bölgesindeki araç yoğunluğun sebebinin, sendikaların o noktada bütünleşmesi ve Yenicami Spor Kulübü’nün de orada bulunması olduğunu söyleyen Harmancı, bölgeye yapılacak otopark için tarih verdi.

“Yenicami Spor Kulübü’yle bir uzlaşımız var. 10 yıllığına oradaki halı sahayı kiralayıp, 40 araçlık bir otopark yapıyoruz” diyen Harmancı, hem KTÖS hem de bölgedeki diğer iş yerleriyle birlikte bir abonelik ya da farklı bir sistem geliştirilerek, Şubat-Mart ayı gibi otopark projesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

 

Yenicami’ye teşekkür, otopark projelerine devam

Harmancı, “Zaten belediye olarak otopark projelerine her zaman büyük önem verdik. Hem Ecvet Yusuf Caddesi’ne hem Mehmet Akif Cadde

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Çağlayan’da yoğunlaşan araç trafiğine dikkat çekerek, Yenicami Spor Kulübü’yle, bölgedeki halı sahanın otopark yapılması konusunda anlaştıklarını ve projenin en geç Mart ayında hayata geçirileceğini müjdeledi

 

Harmancı: Yenicami Spor Kulübü’ne ait halı sahayı otopark olarak düzenliyoruz

Çağlayan bölgesindeki araç yoğunluğun sebebinin, sendikaların o noktada bütünleşmesi ve Yenicami Spor Kulübü’nün de orada bulunması olduğunu söyleyen Harmancı, bölgeye yapılacak otopark için tarih verdi.

“Yenicami Spor Kulübü’yle bir uzlaşımız var. 10 yıllığına oradaki halı sahayı kiralayıp, 40 araçlık bir otopark yapıyoruz” diyen Harmancı, hem KTÖS hem de bölgedeki diğer iş yerleriyle birlikte bir abonelik ya da farklı bir sistem geliştirilerek, Şubat-Mart ayı gibi otopark projesini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

 

Yenicami’ye teşekkür, otopark projelerine devam

Harmancı, “Zaten belediye olarak otopark projelerine her zaman büyük önem verdik. Hem Ecvet Yusuf Caddesi’ne hem Mehmet Akif Caddesi’ne ciddi otoparklar yaptık. Bu çalışmaları arttırarak devam ettirmeye çalışacağız” dedi.

Şehirdeki otopark problemini çözmenin, kendileri için en önemli konulardan biri olduğunun altını çizen Harmancı, böyle bir fırsatta yakalamalarına katkı koyan Yenicami yönetimine de teşekkür ederek, bu otoparkın bölgeye nefes aldıracağını kaydetti.

 

Şehirdeki otopark problemini çözmenin, kendileri için en önemli konulardan biri olduğunun altını çizen Harmancı, böyle bir fırsatta yakalamalarına katkı koyan Yenicami yönetimine de teşekkür ederek, bu otoparkın bölgeye nefes aldıracağını kaydetti.

 



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