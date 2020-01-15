Soruyu doğrudan soralım;

İmar planındaki anlaşmazlıklar ve hatta kavgalar nedeniyle hükümet bozulur mu?

Başbakan “bozulmaz” diyor.

Belli ki ortağından “hükümetten çekiliriz” sinyalleri aldı.

Ortağı tarafından “hukuksuzlukla” suçlanan Başbakan direndi ve “ama imzalamak zorunda değilim ya” dedi.

Şimdi ortalama vicdan sahibi vatandaşın sorduğu soru şudur;

“Cumhurbaşkanı adayları Ersin Tatar ve Kudret Özersay içine düştükleri bu durumu nasıl izah edecekler?”

Şimdilerde yaptıkları gibi birbirlerini mi suçlayacaklar?

Seçim havası oluştuğunda taraftarların da gazına gelip karşılıklı küfürleşecekler mi?

Yoksa tıpkı 3-5 ay önce yaptığı gibi Özersay bu kez de yeni ortağı Tatar’ın hukuksuz ve yasadışı işler yaptığını ileri sürüp hükümetten çekilecek mi?

Seçim yasaklarının başlamasına sadece bir ayı aşkın bir zaman kaldı.

Yeni diyeceğimiz odur ki “oturun, oturduğunuz yerde.”

Çeşitli entrikalarla kurulan bu hükümetten hele de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi süper icraatlar beklemiyorduk da ülkeyi de kaosa sürüklemesinler.

Toplumun gündemi cumhurbaşkanlığı gibi önemli bir makama yapacağı seçimdir.

Hükümetçilik oynayanların ayak oyunları değil.

***

İmar planı olayına gelince.

Aslında hem ülkesel ölçekte hem de yerel ölçekte siyasetin çözmesi gereken bir konu.

Ülkenin en güzel bölgelerinin önümüzdeki 30 yıllık planlamasını yapıp, gelecek nesillere yaşanası bir ülke bırakma fırsatı varken, “Kıbrıslı Türkler plan yapmasını bilmezler” şeklindeki kara propagandaya çanak tutarcasına imar planını yüzüne-gözüne bulaştırmak bu olsa gerek.

Kıbrıslı Türkler sadece imar planı yapamazlar değil, liderleri Denktaş’ın mezarını da yapamazlar, yollarını tamir edemezler, okullarına yama vuramazlar.

Ve sürekli olarak “anavatan versin” diye ağlaşırlar.

Maalesef bu koalisyon hükümetinin Kıbrıs Türküne yaptığı en önemli kötülük bu olmuştur.

İmar planı da bunun en bariz örneğine dönüşmüştür.

Onun için oturun, oturduğunuz yerde diyoruz.

Hiç olmazsa cumhurbaşkanımızı sağ-salim seçebilme becerimiz olduğunu gösterelim…