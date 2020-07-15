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Sıcak hava için sarı alarm bugün de yürürlükte

15 Temmuz 2020
sıcak hava

Rum Meteoroloji Dairesi bugün için de sıcak hava nedeniyle sarı alarm verdi. Rum yetkililerin geçtiğimiz 5 gün için de sarı alarm yayınlamıştı.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkileyen sıcak hava kütlesinin etkisiyle bugün hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 C’ye kadar yükseleceğini belirtti.

Sarı alarm, yarın 11:00-17:00 saatleri arasında yürürlükte olacak. Rum yetkililer, sarı alarm verilen saatlerde özellikle hasta, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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