İngiltere’den uçuşlar 16 temmuzda

Sağlık Bakanlığı İngiltere’nin vaka sayısındaki azalma dikkate alındığında, bu ülkeden adaya uçuşların 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayabileceğini açıkladı

Sağlık Bakanlığı KKTC’ye giriş ve çıkışlarda uygulanacak düzenlemelerle ilgili yeni açıklama yaptı. İşte yapılan açıklama; “Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda KKTC’ye giriş ve çıkışlarda uygulanacak düzenlemeler aşağıda yer almaktadır”

İngiltere’nin vaka sayısındaki azalma dikkate alındığında, bu ülkeden adaya uçuşların 16 Temmuz 2020 tarihinde başlayabileceği öngörülmektedir. 16 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den adaya gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu ile adaya girebilecektirler. Bu kişilere girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınacaklardır. Karantina bitiminde ise 3. PCR testlerini yaptırmak sureti ile karantinadan çıkacaklardır. KKTC’de sürekli ikamet eden KKTC vatandaşları ile KKTC vatandaşı öğrenciler karantina ücretlerinden muaf tutulacaktır. Bunun dışında İngiltere’den ülkeye girecek kişiler test ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaktır.