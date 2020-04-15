Siber: Şikayeti olmayanlara da test yapılacak

Başbakanlık Kovid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Siber: Test sayısı artırılacak

Toplantıda alınan bazı kararları da açıklayan Siber, test sayılarının çoğaltılması konusunda fikir birliğine vardılığını söyledi.

Siberi’in açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Güzel bir gün dileğiyle.

Dün akşam Başbakanlık Kovid-19 Koordinasyon Konseyi olarak Başbakan ve Sağlık Bakanı ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. İki önemli konuda konsensusa vardık.

Günlük PCR test sayısının maksimale çıkarılabilme çalışmalarının ( cihaz, kit) başlatılması.

Halen görevde aktif çalışan ve halkımızla temas halinde olanlardan ( sağlık çalışanları, market çalışanları, polis vb) başlayarak test sayısının artırılması.

Sikayeti olmayan virüs taşıyıcılarının bu şekilde tesbiti ve izolasyonu.

Ayrıca iş yerlerinin açılabilmesi için bilimsel temeldeki veriler, yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler ile DSÖ’nün bu konuda yayınladığı 3 kriteri ve ülkemizdeki son durumu değerlendirdik.

DSÖ, yaygın tarama testleri ile virüs taşıyıcılarının tesbit ve izolasyonunu büyük ölçüde başarmış olan sağlık merkezlerinin, bir salgına karşı hazırlıklı olan ve vaka artış eğrisi aşağıya doğru bir seyir izlemiş olan ülkelerin kontrollü bir şekilde normalleşme çalışmalarına başlayabileceğini belirtmişti.

Halen ülkemizdeki durum, başta sağlık kurumlarımız olmak üzere tüm kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın çabaları sayesinde yüz güldürücüdür. Bunu hep sürdürmek dileğiyle ortak akıl ile çalışmaya devam etmeliyiz.