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Aldanma malına mülküne…

15 Nisan 2020
Ali Yöney
Ali Yöney

Dünya Corona virüs salgını ile mücadelesini sürdürmektedir.

Yaşanan süreçte insanlık en büyük sınavdan geçiyor.

Kimse malına mülküne bakmadan dayanışma içinde olduğumuz günleri yaşıyoruz.

Zekat artık bir emir olmalıdır.

Durum kötü, çok kötü. İşin aslı sağlıktır.

Önce sağlık bir yoluna girsin, sonrası Devleti yöneten kişiler bugünler için seçilmişlerdir. Oturup, olumlu karar üreteceklerine inancım tamdır.

Dünyamızda ve ülkemizde en popüler spor dalı futboldur.

KTFF Devletimizin oluşturduğu bilim kurulunun alınacak tedbirler doğrultusunda karar üretilecek düşüncesindeyim.

KTFF başkanı ve yönetim kurulu kendi toplantısını yapıp ligi kaldığı yerden aynı şartlarda tarihini belirler, ligi başlatır düşüncesinde olduğumu söyleyebilirim.

Yarım kalan sezonu tamamlamak Hasan Sertoğlu ve ekibinin görevidir ve yerine getirecektir.

Herkes rahat olsun, yarım kalan sezon için beklentiler içinde bulunulmamasını öneriyorum.

Tabi ki her şey düzelmeye doğru gidilirse bunlar konuşulacak.

Spor yapılacak, sağlıklı günlere gelmesi için tüm uyarıları ciddiye alın.

Evde Kalmaya Devam!



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