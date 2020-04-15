YDP’li Özkan’dan ilginç öneri

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümeti, ekonomik programı bulunmaması dolayısıyla ve pandemi hastanesi planları konusunda eleştirdi.

Özkan: Hükümet ekonomik anlamda başarısız

YDP Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, Covid-19 salgınına karşı gösterdiği başarıyı ekonomik alanda gösteremediğini savundu.

Özkan, “Hükümetin ekonomi ile ilgili hala daha kısa orta ve uzun vadeli bir programı yoktur. Tek umudu Türkiye’den gelecek paradır. Para geciktikçe hükümetin psikolojisi de bozulmaktadır. Halkın iradesini temsil eden Meclis ise korku sendromuna kapılarak kendi kendini devre dışı bırakmıştır” dedi.

“Kapalı Maraş’ta uygun bir bina Pandemi Hastanesi yapılsın”

Hükümeti, devletin kısıtlı imkanlarına rağmen pandemi hastanesi projesini gündeme getirmesini eleştiren Özkan, hastane için konuşulan rakamın 35 milyon TL olduğunu kaydetti. Pandemi hastanesinin bir ihtiyaç olduğunu belirten Özkan, “Ama eldeki imkanlar şu anda yeni bir hastane yapılmasına imkan vermemektedir. Bu sebeple parti olarak hükümete 2 alternatif sunuyoruz” dedi.

Özkan, birinci alternatifin; Kapalı Maraş’ta uygun bir binayı Pandemi Hastanesi haline getirmek ve bu hastaneyi her iki toplumun da kullanımına sunmak; ikinci alternatifin ise daha önce Doğu Akdeniz Üniversitesi yurdu olarak kullanılan ve şu anda da Orduevi olarak restore edilen Beach Club yanındaki binanın pandemi hastanesine dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Özkan, “Hükümeti fantastik projeler peşinde koşmaktan vaz geçmeye ve daha pratik çözümleri değerlendirmeye, halkın iradesinin tecelli yeri Cumhuriyet Meclisi’ni ise göreve davet ediyoruz” dedi.