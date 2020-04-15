Mustafa Özbek yaşamını yitirdi!

Eski Türk-Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Özbek vasiyeti üzerine Kırıkkale’de yıllar önce kaybettiği oğlunun yanına defnedilecek.

Özbek, uzun yıllar KKTC ile de yakından ilgilenmiş, sendikal bağlar yanında, yatırımcı olarak da KKTC’de yer almıştı.

ART TV yanında, Büyük Anadolu Otel de Özbek’in şahsi ve sendikası aracılığı ile KKTC’de yaptığı yatırımlar arasında yer aldı. Türkiye’deki Ergeneokon Davası’nda tutuklanan ve uzun süre tutuklu kalan Özbek, sendika başkanlığını Pevrul Kavlak’a bırakmıştı.

Kavlak, bu sabah yayınladığı taziye mesajında, “Yaşamını metal emekçisinin hak mücadelesine adamış, Türk Metal Sendikası’nın önceki genel başkanı, Türkiye sevdalısı Mustafa Özbek’i uzun süreden beri savaştığı amansız hastalığı nedeniyle kaybettik” ifadesini kullandı