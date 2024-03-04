Seyir halindeki araçta yangın çıktı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 4, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

 Lefkoşa-Girne ana yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Ciklos mevkiinde saat 12.00 sıralarında, Chara Lambıdou (K-58), kullanımındaki MTA 079 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyir halindeyken, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu araçta yangın çıktı.


İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü, kaputu, ön çamurlukları, göğsü ve koltukları zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:araç yangınChara Lambıdou
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar