İzcan Nurluöz Futbol Turnuvası tamamlandı

Mağusa Türk Gücü Futbol Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen 1. İzcan Nurluöz Anı Turnuvası tamamlandı. Turnuva, gelecek yıllarda da yapılarak geleneksel hale getirilecek.

6 Şubat depreminde Adıyaman’da hayatını kaybeden İzcan Nurluöz anısına düzenlenen ve üç kategoride yapılan turnuvanın sonunda ödül töreni yapılırken, tüm katılımcılara katılım plaketleri verildi. Plaketler, İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yigittürk, babası İhsan Nurluöz, dedesi İzcan Nurluöz, sponsor Her – Tür Ltd Elektronik & Mobilya Direktörü Songül Akyalçın ve Devran Akyalçın, sponsor Mustafa Kayar, MTG Akademi Yöneticisi Hakan Şeren, MTG Akademi Koordinatörü Sercan Çavuşoğlu, Cihangir Koordinatörü Ahmet Topuz, Çetinkaya Koordinatörü Salih Işık ve İskele Trabzon Koordinatörü Zafer Kuş tarafından takdim edildi.

Yaş kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

2013 Grubu:

MTG Akademi Şampiyon Cihangir Çetinkaya İskele Trabzon

2014 Grubu:

MTG Akademi Şampiyon Çetinkaya MTG Akademi B İskele Trabzon

2015-16 Grubu:

Çetinkaya Şampiyon MTG Akademi İskele Trabzon Yeniboğaziçi