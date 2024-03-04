MOTUL NC, ROK Cup Karting Şampiyonası isim sponsoru oldu

Ralli, Offroad, Drag, Time Attack, Tırmanma gibi branşlarda, önümüzdeki senelerde yarışması beklenen genç yetenekler için spora dair ilk adım olma özelliği taşıyan Karting branşının önemi oldukça fazla. 7 yaşından itibaren otomobil sporlarına başlamak isteyen minik sporcular için fırsatlar sunan Kuzey Kıbrıs Karting Şampiyonası, 2024 sezonunda Motul desteği ile daha da güçlenecek.

KKKD ile Motul North Cyprus arasında imzalanan anlaşma gereği Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası bundan böyle Motul Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası ismi ile anılacak. Motul karting sezonu boyunca yarış pistlerinde genç yarışçılarla beraber olarak onlara ürün tedariği ve teknik konularda destek verecek. Motul, Dünya genelinde düzenlenen, sponsoru ve teknik partneri olduğu MotoGP, WorldSBK, Dakar Rally, Le Mans 24 Saat gibi organizasyonlardan elde ettiği tecrübelerini genç sporcularla paylaşacak.

KKKD Asbaşkanı Ramadan Uzun, bu yeni sponsorluk anlaşmasını ‘Motul gibi genlerinde otomobil sporları olan çok kıymetli bir markanın, gelecekte ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcularımızı yetiştirebilmek için Karting branşına isim sponsoru olarak destek vermesinden ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Motul’un marka gücünü Karting branşımıza yansıtacağız ve geleceğin şampiyon ve milli sporcularını yetiştirebilmek için birlikte çaba sarf edeceğiz.’ şeklinde değerlendirdi.

Motul North Cyprus Direktörü İbrahim Erbekir ise “Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası başarılı sporcuların yetişmesi adına çok kıymetli bir organizasyon. Motorsporlarına yeni sporcular ve hatta şampiyonlar kazandırmaya katkıda bulunmak bizi mutlu edecek. Bize bu fırsatı sunduğu için KKKD’ne teşekkür ederiz. Başarılı bir iş birliği ile ülkemiz sporunun gelişimi için birlikte katkı yapacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Mini, Junior, Senior, Master Kategori olmak üzere dört ana kategoride koşulacak olan Motul Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası’nın resmi takvimi kısa sürede yayınlanacak. Düşünülen taslak takvime göre sezon KKTC Başbakanlık Bahar Kupası ile başlayacak. Şampiyona ise Nisan ayında başlayıp Eylül ayında tamamlanacak ve 6 ayaktan oluşacak.

2024 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası (**taslak**)

KKTC Başbakanlık Bahar Kupası – 23-24 Mart – Cemsa Karting

Ayak : 20-21 Nisan Ayak : 18-19 Mayıs Ayak : 22-23 Haziran Ayak : 20-21 Temmuz Ayak : 17-18 Ağustos Ayak : 1 Eylül

11-13 Ekim : 2024 ROK Trophy Race – South Garda – İtalya

14-19 Ekim : 2024 ROK Cup SuperFinals – South Garda – İtalya