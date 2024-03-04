Atletizm branşına emek veren kadınlar bir araya geldi

KKTC Atletizm Federasyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik organizasyon düzenledi. Yapılan organizasyonda atletizme emek vermiş kadın hakem, antrenör, atlet ve kadın yöneticilere “Emekçi Kadınlar Günü’ne Özel” rozet takdimi yapıldı.

Federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde düzenlenen organizasyona 7 yaşındaki atletlerimizden 90 yaşındaki Ayten Berkalp’e kadar kadın hakem, antrenör ve her yaştan atletler bir araya geldi.

Federasyon başkanı Ferhat Sakallı, ‘Federasyonumuzun yönetim kurulunda kadınlar 9’a 5 çoğunluktadır. Hakemlerimizin ise %65’i kadınlardan, milli sporcularımızın %55’i kadın atletlerden oluşmaktadır. Federasyonumuz tarafından yapılan organizasyonda atletizme ve camiaya gönül vermiş herkes bir araya geldi. Katılan herkese teşekkür eder, spora ve atletizm branşına emek veren tüm kadınların, Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım.’ dedi.