Nicosia Motors Cup devam ediyor

Nicosia Motors Cup zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Müsabakalar Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşiyor.
Kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZ – Yarı Final
Anna Akınına – Alina Yusipova 4/0 2/4 10/3
Elisa Karabaşak – Mevsim Metbulut 0/4 0/4
9 YAŞ KIZ – Final
Anna Akınına – Mevsim Metbulut 4/5 1/4
9 YAŞ ERKEK – Yarı Final
Darıa Damırchı – Aybars Öncü 4/1 4/0
Karan Karakaşlı – Bora Ramiz 2/4 2/4
Hasan Aren Çakartaş – Deran Özgöray 4/1 4/1
Niyazi Akçın – Kerem Behlül 1/4 4/2 10/6
9 YAŞ ERKEK –Final
Darıa Damırchı – Bora Ramiz 4/0 4/0
Hasan Aren Çakartaş – Niyazi Akçın 4/1 5/3
12 YAŞ KIZ – Çeyrek Final
Beren Pilli – Alisa Sadıkoğlu 6/0 6/0
Melisa Sadıkoğlu – Beren Başaran 0/6 0/6
İncilay Eren – Sahra Sevgi Sofu 6/1 6/3
Evgenııa Pershenkova – Anastasiia Elshina 1/6 1/6
12 YAŞ ERKEK – 1. Raund
Pars Ozan – Baran Başaran 1/6 0/6
16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final
Vera Gazi – Sahil Ece Yerebakan 3/6 0/6
Özgül Şah – Servet Tel 6/2 6/0
Nehir Gürses – Girne Umut Yerebakan 3/6 4/6
Almira Akşahin – Sevinç Oğan 6/1 6/0
16 YAŞ ERKEK – Çeyrek Final
Akay Ali Sağkanat – Doruk Tüzel 6/0 6/0
Devin Bedevi – Baran Adalıer 6/3 7/5
Rüzgar Vural – Asım Aras Astan 4/6 7/6 4/6
Deniz Hüseyin Önen – Ömer Anıl 6/1 6/2