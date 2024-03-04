Nicosia Motors Cup devam ediyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 4, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Nicosia Motors Cup devam ediyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Nicosia Motors Cup devam ediyor

Nicosia Motors Cup zevkli ve çekişmeli karşılaşmalarla devam ediyor. Müsabakalar Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarında gerçekleşiyor.

 


Kategorilerinde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

 

9 YAŞ KIZ – Yarı Final

Anna Akınına – Alina Yusipova                                   4/0 2/4 10/3

Elisa Karabaşak – Mevsim Metbulut                          0/4 0/4

9 YAŞ KIZ – Final

Anna Akınına – Mevsim Metbulut                             4/5 1/4

 

9 YAŞ ERKEK – Yarı Final

Darıa Damırchı – Aybars Öncü                                    4/1 4/0

Karan Karakaşlı – Bora Ramiz                                      2/4 2/4

Hasan Aren Çakartaş – Deran Özgöray                     4/1 4/1

Niyazi Akçın – Kerem Behlül                                        1/4 4/2 10/6

 

9 YAŞ ERKEK –Final

Darıa Damırchı – Bora Ramiz                                      4/0 4/0

Hasan Aren Çakartaş – Niyazi Akçın                          4/1 5/3

 

12 YAŞ KIZ – Çeyrek Final

Beren Pilli – Alisa Sadıkoğlu                                         6/0 6/0

Melisa Sadıkoğlu – Beren Başaran                            0/6 0/6

İncilay Eren – Sahra Sevgi Sofu                                   6/1 6/3

Evgenııa Pershenkova – Anastasiia Elshina              1/6 1/6

 

 

12 YAŞ ERKEK – 1. Raund

Pars Ozan – Baran Başaran                                         1/6 0/6

 

16 YAŞ KIZ – Çeyrek Final

Vera Gazi – Sahil Ece Yerebakan                                3/6 0/6

Özgül Şah – Servet Tel                                                  6/2 6/0

Nehir Gürses – Girne Umut Yerebakan                    3/6 4/6

Almira Akşahin – Sevinç Oğan                                    6/1 6/0

 

16 YAŞ ERKEK – Çeyrek Final

Akay Ali Sağkanat – Doruk Tüzel                 6/0 6/0

Devin Bedevi – Baran Adalıer                                     6/3 7/5

Rüzgar Vural – Asım Aras Astan                                 4/6 7/6 4/6

Deniz Hüseyin Önen – Ömer Anıl                6/1 6/2

 

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Tags:Nicosia Motors Cup
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