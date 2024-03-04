Olguner ve Pekdoğan yaş gruplarında şampiyon oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mart 4, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Olguner ve Pekdoğan yaş gruplarında şampiyon oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Olguner ve Pekdoğan yaş gruplarında şampiyon oldu

Adana’da hafta sonu gerçekleşen 11.Uluslararası Adana Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nda 360 sporcunun katıldığı yarışmada, Fadıl Olguner 70-74 yaş grubunda ferdilerde şampiyon olurken, çiftlerde Hilmi Yavuzer ile ikinci oldu. İbrahim Pekdoğan ise kendi yaş grubunda şampiyonluğa ulaştı. Zekai Doratlı yaş grubunda çiftlerde üçüncü oldu.
Olguner kupasını Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) başkanı Sörling’in elinden aldı. KKTC Kafilesi Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (İTTF) Başkanı Petra Sörling ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen ile görüşerek, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’na üyelik konusunda ayrıntılı olarak görüştüler.

 


 

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Tags:11.Uluslararası Adana Veteran Masa Tenisi Turnuvası
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