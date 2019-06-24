Güney KıbrısManşet

Seri katil Metaksas’a Güney’deki en ağır ceza

24 Haziran 2019

Seri katil Metaksas’a Güney’deki en ağır ceza verildi… Güney Kıbrıs’ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas, bugün çıkarıldığı mahkemede öldürdüğü her kurban için müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kıbrıs’ta 5 kadın ve 2 çocuğu öldüren seri katil Nikos Metaxas’a toplamda 7 kez müebbet hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 35 yaşındaki eski RMMO subayı ile ilgili kararını bugün açıkladı.

Filipinler, Nepal ve Romanya kökenli kadınlarla, bu kadınlardan ikisinin 6 ve 8 yaşındaki kızları olmak üzere toplam 7 kişiyi katleden Metaxas, ağır güvenlik önlemleri altında götürüldüğü mahkemede gözyaşları içinde “iğrenç suçlar işledim” dedi. Rum haber kaynaklarına göre Metaxas katlettiği 7 kişinin ailesine “başsağlığı” diledi.

Katil kurbanlarını Güney’de çalışmakta olan yabancı hizmetlilerden seçmiş ve cinayetleri 2016 Eylül ile 2018 Ağustos arasında işlemişti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra “kadınların yabancı kökenli olmasından dolayı kaybolmalarıyla ilgilenmediği, ölümlerde ihmali bulunduğu” ileri sürülen ve istifa çağrılarına direnen Rum Polis Genel Müdürü görevden alınmış, ayrıca Adalet Bakanı da “olayda sorumluluğu bulunmadığını” açıklamasına rağmen, istifa etmek zorunda kalmıştı.

Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında

Etiketler


İlgili Makaleler

Yolsuzluk suçlamasıyla ilgili haklarında soruşturma açılan kişilerle ilgili yasal süreç işliyor

24 Haziran 2019

Tatar: Arkadaşımızın suçsuz olduğuna yürekten inanıyorum

24 Haziran 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında

24 Haziran 2019

Öykü Arin 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

24 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı