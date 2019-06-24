Madonna dokuzuncu kez Billboard’un zirvesinde. Madame X albüm satışıyla Billboard 200 listesinde birinci sıraya yerleşen Madonna, dokuzuncu kez zirveye tırmanışıyla rekor kırdı.

‘Pop müziğin kraliçesi’ olarak adlandırılan Madonna, yeni albümü Madame X ile Billboard 200 listesinde bir numaraya yükseldi.

Albüm çıkar çıkmaz 95 bin satış yapan sanatçı, dokuzuncu kez en çok albüm satan şarkıcı listesinde birinci sıraya yükselerek rekor kırdı.

İlk kez 1985 yılında çıkardığı Like A Virgin albümüyle birinci sıraya yükselen 60 yaşındaki ABD’li yıldız, son olarak 2012 yapımı MDNA albümüyle zirvedeydi.

Ünlü sanatçı, 14’üncü stüdyo albümü olan Madame X’i ilk çıkardığında, “Madame X, gizli bir ajan; dünyayı dolaşan, kimlikten kimliğe bürünen, özgürlük için savaşan, karanlığa ışık getiren, o bir cha cha dansçısı, profesör, bakıcı, devlet başkanı, anne, çocuk, öğretmen, rahibe, şarkıcı, aziz, mahkum” tanımlamasını yapmıştı.