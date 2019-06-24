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Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında

24 Haziran 2019
Hava durumu - Meteoroloji Dairesi

Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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