Hava sıcaklığı hafta boyunca 38-41 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 25 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32 – 35 derece dolayında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.