Sendikal Platform, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı eleştirdi

Sendikal Platform, KKTC ile Türkiye arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nı “siyasi içerikli bir dayatma olduğunu” savunarak, anlaşmaya karşı her türlü mücadelenin verileceğini bildirdi.

Sendikal Platform bugün KTAMS merkez binasında “Yok Oluşa Hayır” sloganı altında basın toplantısı düzenleyerek, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı eleştirdi.

Basın toplantısında platforma üye KTAMS Başkanı Güven Bengihan, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, KOOP-SEN Başkanı Mehmet Ali Güröz, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan, TIP-İş Başkanı Ahmet Varış, BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuşma yaptı.

Sendika başkanları basın toplantısında anlaşmanın kendi alanlarındaki maddelerine yönelik değerlendirmelerde bulundular.