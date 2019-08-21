BasketbolSpor

Yakın Doğu gençlerle başladı

21 Ağustos 2019

Son iki yılın Basketbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi salona girdi

YENİ KATILACAK İSİMLERLE : Yakın Doğu Üniversitesi koçu Halit Kıryağdı, “Yeni sezonda Amerika’ya giden Berkem, Koopspor’a transfer olan Sercem ve Doğukan bizlerle olmayacak. Yeni olarak şimdilik genç takımdan A takıma yükselen Batu ve Coşkun var.”dedi

 

Tonguç KOTAK

 

Son iki yılın Basketbol Erkekler Süper Lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi salona girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi, koçu Halit Kıryağdı yönetiminde 2 Eylül’de başlayacak olmasına rağmen  çalışmalarını gençlerin gelişimi için harcıyor.

 

Yeni isimler gelecek

Halit Kıryağdı, Havadis’e yaptığı açıklamada yeni sezonla ilgili olarak şunları söyledi:

Yeni sezon hazırlıklarına resmi olarak 2 Eylül Pazartesi günü başlayacağız. Yabancı oyuncularımız Darryl Palmer ve Lashard Anderson, 11 Eylül’de KKTC’ye gelecekler. Yabancılar dahil tüm oyuncularımız, Ağustos ayını zaten bireysel fitness ve kondisyon idmanları ile geçirdi.

Yeni sezonda Amerika’ya giden Berkem, Koopspor’a transfer olan Sercem ve Doğukan Doğu bizlerle olmayacak. Yeni olarak şimdilik genç takımdan A takıma yükselen Batu ve Coşkun var. Aramıza yeni katılacak isimler olacak ama şimdilik isimler netleşmiş değil.

1 Eylül tarihine kadar kadromuzu kesinleştireceğiz. Planlı hareket edebilmek için en kısa sürede lige katılacak takım sayısı ve ligin kaç devreli oynanacağı ile ilgili kararların alınması en büyük dileğimiz.”

 

 

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