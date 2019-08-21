Lefke’de görev Mehmet Solkanat’ın

SOLKANAT İLK ANTRENMANINA ÇIKTI: Tecrübeli teknik adam Mehmet Solkanat, dün yeni takımı Lefke ile ilk antrenmanına çıkıp göreve başlarken, Solkanat’ın yardımcılığını Sayıner Seyitler yapacak

Süper Lig ekiplerinden Lefke’de tecrübeli teknik adam Mehmet Bolkan’ın görevinden ayrılması sonrasında kulüp yönetimi, takımı emanet edeceği yeni teknik direktör için bazı isimlerle görüşmelerini sürdürürken Mehmet Solkanat’la anlaşma sağlandı.

Yapılan bir dizi görüşmeler sonrasında Lefke Kulübü geçmiş dönemde birçok kez takımı çalıştıran Mehmet Solkanat konusunda anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adam dün takımın ilk antrenmanına yöneterek göreve başlarken, Solkanat’ın yardımcılığını Sayıner Seyitler yapacak.

İki yabancı forvet geliyor

Bu arada yabancı arayışlarını sürdüren Lefke yönetimi, Nijerya’dan Shettima Ibrahim ve Nnanna Orji adlı 2 forvet oyuncusunu hafta içinde getirip denemeye alacak.

Doğruyol “Prensiplerde ortak noktayı bulduk”

Lefke Kulübü Başkanı Adnan Doğruyol geçtiğimiz akşam anlaşmaya vardıkları Mehmet Solkanat ile prensiplerde ortak noktayı bulduklarını belirterek “Mehmet Solkanat çok tecrübeli bir teknik adam. Prensiplerde anlaştık, ortak noktayı bulduk. Artık önümüze bakacağız. Daha güçlü bir Lefke için uğraş vereceğiz. ” dedi.