“Grönland satılık değil” yanıtını alan Trump, Danimarka gezisini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın satılık olmadığının vurgulanması sonrası Danimarka’ya yapacağı geziyi iptal etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın Grönland’ı satın alma fikrini “absürt” olarak nitelendirmişti.

Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Frederiksen’e “açık sözlülüğü” için teşekkür etti.

“Danimarka, inanılmaz insanlara sahip çok özel bir ülke” diyen Trump, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ancak Başbakan Mette Frederiksen’in, Grönland’ın satışını tartışmakla ilgilenmeyeceğine yönelik yorumları doğrultusunda, kendisiyle 2 hafta içinde yapacağımız görüşmeyi başka bir zamana erteliyorum.”

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019