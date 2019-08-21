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Sağlık Bakanlığı’ndan kan bağışı çağrısı

21 Ağustos 2019

Sağlık Bakanlığı, Kan Bankası’ndaki stoklarda ciddi düşüş olduğu, kan ihtiyacı olan hastaların ve thalassaemialıların tedavilerinin aksadığını duyurdu, stoklardaki yetersizliğin giderilmesi için halka bağış yapma çağrısında bulundu.

Bakanlığın kan stoklarındaki eksikliğin giderilmesi için çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenleyeceği de bildirildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kan vermesinde sakınca olmayan her sağlıklı kişinin bağışta bulunması, ülkemizde şu anda yaşanan kan sıkıntısının giderilmesine yardım olacaktır. Kan bağışı konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerek” dedi.

“KAN BANKASI ARACININ GÖNDEREBİLİRİZ”

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kan stoklarıyla ilgili sıkıntının giderilmesi için bağış çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Pilli, büyük kurum ve kuruluşlardan bakanlıkla iş birliği yapmasını istedi. Pilli, gereken durumlarda Kan Bankası aracının da buralara gönderilebileceğini söyledi.

“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Bakan Ali Pilli şunları kaydetti:

“Kan bağışı hem ihtiyacı olan kişilere kan temin etmek açısından önemlidir hem de kan veren kişinin sağlığı açısından önem arz etmektedir. Kan vermesinde sakınca olmayan her sağlıklı kişinin bağışta bulunması, ülkemizde şu anda yaşanan kan sıkıntısının giderilmesine yardım olacaktır. Kan bağışı konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir”

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’ne başvurabilir.

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