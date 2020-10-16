Selden’den miniklere sağlıklı beslenme ipuçları

Diyetisyen Övünç Selden Dünya Gıda Günü Dolayısı ile Mozart Kids School’da çocuklara sağlıklı beslenme ile ilgili önemli ipuçları verdi.

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin temeli çocuklukta atılıyor, büyüme ve gelişim çağında olan çocuklar için çok yönlü beslenme büyük önem taşıyor dedi. “Çocuğum yemek yemiyor” diyerek panikleyen, yeyince ödüllendiren, yemesi için televizyon karşısına oturtan anne babalar çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmesine engel oluyor.

Fit&Fab Diet Clinic’den Dyt. Övünç Selden çocuklarda sağlıklı beslenme ile ilgili önemli bilgiler verirken velilere de seslenerek doğru beslenmenin önemine dikkat çekti.