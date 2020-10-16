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2 ithal ve 2 yerli üründe limit üstü kalıntı

16 Ekim 2020
gıda denetim sonuçları






​Tarım Dairesi 9 Ekim  2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 43 numuneden 41 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Onbaşı İşlt. Ltd. ait sultani üzüm ve Bekir Cura’ya ait elmada (Starking) Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Yerli Ürünlerden 29 numuneden 27 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur.

Bostancı sakinlerinden Mustafa Gürsoy’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme  uygulanmıştır. Güzelyurt sakinlerinden Fahri Darbaz’a ait narda Limit Üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üründe hasat erteleme uygulanmıştır.

 

16 Ekim 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

1              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Armut Deveci    Temiz

2              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Armut Santa Maria          Temiz

3              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking     Temiz

4              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Menşeine İade

5              Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

6              Köşe Tic.              İthal       Sultani Üzüm     Temiz

7              Köşe Tic.              İthal       Siyah Üzüm        Temiz

8              SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking     Temiz

9              SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

10           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

11           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Deveci    Temiz

12           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut Santa Maria          Temiz

13           Halil Kasap           İthal       Şeftali   Temiz

14           Halil Kasap           İthal       Elma Starking     Temiz

15           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Golden      Temiz

16           Şetar Tic. Ltd.     İthal       Elma Starking     Temiz

17           Özçağ Free Port                İthal       Ayçiçeği Küspesi               Temiz

18           Holy Grains Ltd. İthal       Kepek   Temiz

19           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Havuç    Temiz

20           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Çeri Domates     Temiz

21           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Elma Starking     Temiz

22           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Siyah Üzüm        Temiz

23           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Sultani Üzüm     Temiz

24           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Havuç    Temiz

25           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Ayşe Kadın Fasulye         Temiz

26           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Çeri Domates     Temiz

27           SVS Tic. Ltd.        İthal       Siyah Üzüm        Temiz

28           SVS Tic. Ltd.        İthal       Sultani Üzüm     Temiz

29           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma (Kırmızı)     Temiz

30           SVS Tic. Ltd.        İthal       Havuç    Temiz

31           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

32           SVS Tic. Ltd.        İthal       Red Globe Üzüm              Temiz

33           SVS Tic. Ltd.        İthal       Armut (Ankara) Temiz

34           SVS Tic. Ltd.        İthal       Elma Starking     Temiz

35           SVS Tic. Ltd.        İthal       Çeri Domates     Temiz

36           Bekir Cura           İthal       Elma (Arap Kızı) Temiz

37           Erkan Gök           İthal       Elma Starking     Temiz

38           Erkan Gök           İthal       Siyah Üzüm        Temiz

39           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Armut Santa Maria          Temiz

40           Onbaşı İşlt.Ltd.  İthal       Nektarin              Temiz

41           Bekir Cura           İthal       Elma Starking     Menşeine İade

42           Mert Uluşan       İthal       Havuç    Temiz

43           Nuri Ersoy Ltd.   İthal       Nektarin              Temiz

44           Osman Yıldız       Gazimağusa        Dolmalık Biber   Temiz

45           Osman Yıldız       Gazimağusa        Kapya Biber        Temiz

46           Kazım Tebellesol              Gazimağusa        Kabak    Temiz

47           Mustafa Çetin   Gazimağusa        Pırasa    Temiz

48           Alper Abbasoğlu               Cengizköy           Nar         Temiz

49           Fırat Ender          Bostancı               Nar         Temiz

50           Abdullah Aktoprak          Güzelyurt            Nar         Temiz

51           Fehmi Eminoğlu                Aydınköy             Nar         Temiz

52           Hakan Buda        Aydınköy             Nar         Temiz

53           UNİCAP Ltd.       Güneşköy           Çeri Domates     Temiz

54           Mustafa Gürsoy               Bostancı               Nar         Hasat Erteleme

55           Fatma Tekiner   Güzelyurt            Nar         Temiz

56           Kürşat Can          Güzelyurt            Nar         Temiz

57           İnanç Yüksel       Güzelyurt            Nar         Temiz

58           Aykut Kılıç           Güzelyurt            Nar         Temiz

59           Özdemir Beyitoğulları     Güzelyurt            Nar         Temiz

60           İbrahim Momin Güzelyurt            Nar         Temiz

61           Fehim Ayhun     Zümrütköy          Nar         Temiz

62           Ali Seyhun           Bostancı               Nar         Temiz

63           Tarsan Ltd.          Çatalköy               Hıyar      Temiz

64           Menteş Soyumert           Çatalköy               Maydanoz           Temiz

65           Menteş Soyumert           Çatalköy               Kabak    Temiz

66           Sadık Yurdal        Yayla      Nar         Temiz

67           Hüsnü Rüstemoğlu          Yayla      Nar         Temiz

68           Hayriye Karanfiloğlu        Güzelyurt            Nar         Temiz

69           Fahri Darbaz       Güzelyurt            Nar         Hasat Erteleme

70           İsmet Bubikoğlu               Bostancı               Nar         Temiz

71           Hakime Kayan   Bostancı               Nar         Temiz

72           Ümit Çoşkun      Gazimağusa        Hıyar      Temiz







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16 Ekim 2020

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