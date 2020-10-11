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Şefik, BRT’ye ilçelerdeki katılım oranlarını açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu saat 11.30 itibarıyla ilçelerdeki seçime katılım oranlarını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, saat 11.30 itibarıyla ilçelerdeki seçime katılım oranlarını BRT’ye açıkladı.
En yüksek katılım yüzde 17.02’lik oranla Lefkoşa’da gerçekleşti.
YSK’dan edinilen bilgiye göre, ilçeler bazında oy kullanma oranları şöyle:
Lefkoşa’da%17.02,
Girne’de %9.6,
Mağusa’da %12.23,
Güzelyurt’ta %11.4,
İskele’de %14.35,
Lefke’de %12.1 olarak açıklandı.
Narin Şefik, ülke genelinde oy kullanma oranının saat 14.00’den sonra açıklanacağını ifade etti.