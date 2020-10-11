Adaylar sandık başında konuştu

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışan 11 aday bugün oylarını kullandı. Adaylar oy kullanma işlemi sonrasında açıklamalarda bulundu:

Denktaş: Sandığa gidin, iradenize sahip çıkın

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş oyunu kullandı.

Eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla saat 09.30’da Gönyeli Belediyesi’nde kurulan 68 numaralı sandıkta oy kullanan Denktaş, halkı sandığa gitmeye ve iradeye sahip çıkmaya çağırdı.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamada bulunan Denktaş, seçim sürecinde havanın zaman zaman bulutlandığını, fakat bugün çok güzel olduğunu söyledi.

Herkesi sandığa gitmeye davet eden Denktaş, “Bugün yüksek bir katılım olmalı ki irademize sahip çıkıldığını gösterelim. Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

Seçimden sonraki Pazartesi nasıl bir ruh haliyle güne başlanacağının sorulması üzerine Denktaş, eğer halkın iradesine sahip çıkılmışsa, güne güzel başlanacağını, fakat iradeye sahip çıkılmamışsa ve yönlendirmeler yapılmışsa iyi uyanılmayacağını söyledi.

Serdar Denktaş, seçimin herkese hayırlı olmasını, seçimde görev yapanlara da kolaylıklar diledi.

Erhürman: Çok zor bir seçim dönemini geride bıraktık

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, oyunu kullandı.

Gönyeli İlkokulu’nda eşi Nilden Bektaş Erhürman’la birlikte oy kullanan Erhürman, basına kısa açıklamada bulundu.

Erhürman, çok zor bir seçim döneminin geride bırakıldığını, pandemi koşullarında seçim sürecinin kolay olmadığını belirterek, bugün seçilecek Cumhurbaşkanı’nın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Pandemi koşullarında gelip oy kullanmanın bazı vatandaşlar için zor olabileceğini dile getiren Erhürman, vatandaşları bir kez daha sandığa davet etti ve Kıbrıs Türk halkının iradesini ortaya koyması gereken bir seçim olduğunu vurguladı. Erhürman, halkın da heyecanla oylarını kullanacağından emin olduğunu söyledi.

CTP adayı Erhürman, seçimin tüm halka hayırlı olmasını diledi.

Özersay: İnşallah hayırlısı olacak

Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Beylerbeyi Anaokulu’ndaki 75 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Eşi Aliye Ummanel ile oyunu kullanmaya gelen Özersay, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven ile oyunu kullanmasının ardından basına kısa bir açıklama yaptı.

“Aydınlık bir gelecek için bugün güzel bir başlangıç yapıyoruz” diyen Özersay, tüm halkı ülkenin geleceğine sahip çıkmaya, sandığa gitmeye davet etti.

Arıklı Demokratik bir seçim süreci yaşadık

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oyunu kullandı.

Eşi, evlatları ve torunlarıyla oy vermeye gelen Arıklı, saat 10.00’da 9 Eylül İlkokulu’ndaki 185 numaralı sandıkta oyunu kullanmasının ardından basına konuştu.

Pandemi gölgesinde ilginç bir seçim kampanyası geçirildiğini söyleyen Arıklı, Anayasa gereği olan birtakım hakların kullanılamadığını ve şu an karantinada bulunan 3 bin 500 civarında seçmenin oy atamadığını hatırlattı.

İlginç bir seçim yaşandığını kaydeden Arıklı “İkinci turun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Son derece demokratik, seviyeli bir seçim oldu. Sosyal medya dışında adaylar gayet seviyeli bir tartışma yaşadılar. Ülkenin demokrasisi açısından çok sevindirici ve örnek olması gereken bir durum. Hayırlısı olsun diyoruz. Akşamleyin sonuçları aldıktan sonra bir değerlendirme yapacağız” şeklinde konuştu.

Tatar: Ülkede güzel bir demokrasi var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar oyunu kullandı.

Ersin Tatar oyunu eşi Sibel Tatar ile birlikte Lefkoşa’da Şehit Tuncer İlkokulundaki 140 numaralı sandıkta kullandı.

Tatar, oy verme işleminin ardından basına yaptığı açıklamada, seçimin KKTC için hayırlı olmasını dileyerek, ülkede güzel bir demokrasi olduğunu belirterek, bugün güzel bir katılımla bu sürecin tamamlanması temennisinde bulundu.

Pandemi sürecini iyi yönettiklerini, bugün de gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Tatar, vatandaşların vatandaşlık görevini yapmasını ve iradesini sandığa yansıtmasını istedi.

Sağlık Bakanlığına da karantina otellerinde süratle testlerin yapılması ve karantina süresi dolan vatandaşların oy kullanmalarına olanak tanınması çağrısı yapan Tatar, KKTC’nin geleceği için doğru iradenin sandıktan çıkması temennisinde bulundu.

Tatar, KKTC devletinin halkı ile birlikte dünyaya sesini duyurmak ve egemen eşitlik içinde yaşamak istediğini de söyledi.

Akıncı: Halkın siyasal ve toplumsal sağlığı ile oynandı

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı ve halk oylaması için Lefkoşa’da Şht. Ertuğrul İlkokulu’nda kurulan 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işlemininin ardından Akıncı, seçim sürecinde normal olmayan iki durumun yaşandığını, bunlardan birinin pandemi, ikincisinin de halkın ‘siyasal sağlığı’ ve ‘toplumsal sağlığı’ ile oynandığını söyledi. Akıncı “Seçim sürecinde görev üstlenen herkese ve seçime katkı koyacak halkımıza şimdiden teşekkür ediyorum.Evimizde oturmayalım, iç sesimize kulak vererek oyumuzu kullanalım.” dedi.