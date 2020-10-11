Altın Portakal ödüllerine kadınlar damga vurdu

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanışı ve ödül töreni koronavirüs gölgesinde yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin kapanışı, koronavirüs nedeniyle açık havada gerçekleşti.

Cam Piramit yanında kurulan Yıldızların Altında 1 Açık Hava Sineması’ndaki festivalin kapanış ödül törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Ercan Kesal, jüriler Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel, Zeynep Oral, filmleri festivalde yarışan yönetmen ve oyuncular katıldı. Törene gelen sanatçılar kırmızı halıda objektiflere poz verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altın Portakal Film Festivali Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü için festivale katılamadı.

FESTİVAL CORONA VİRÜS GÖLGESİNDE GEÇTİ

Ulusal ve uluslararası yarışmaların kazananlarının açıklanacağı Kapanış ve Ödül Töreni’nde ilk olarak hastanede tedavi gören Başkan Muhittin Böcek’in geçen seneki festivalde yaptığı konuşmasına yer verildi. Şevval Sam ve Yekta Kopan’ın sunduğu Ödül Töreni’nde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Festival İdari Direktörü Av. Cansel Tuncer ise “Geçen yıl özüne döndüğümüz festivali koronavirüs gölgesinde geçirdik. İçinde bulunduğumuz şartlar neticesinde festivalde değişiklikler yaptık. Gösterimler yıldızların altında gerçekleşti. 1 hafta boyunca sinemanın kalbi Antalya’da attı. Nice Altın Portakal’lı yıllar dileğiyle bugün ödül alacakları tebrik ediyorum” dedi.

“HER ŞEY BİRLİKTE ANLAMLI”