SanatSinema

Altın Portakal ödüllerine kadınlar damga vurdu

11 Ekim 2020
Altın Portakal




Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce bu yıl 57’ncisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, corona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Altın renkli Venüs heykelleri corona virüs nedeniyle özel kutu içinde sahiplerini buldu. Ulusal kategoride toplam 14 kadın ödülün sahibi oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın En İyi Film Ödülü’nü Hayaletler filmi aldı. Hayaletler, festivalde 5 ödül birden kazandı.







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11 Ekim 2020

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