Scarlet Witch’in güçlerinin kaynağı yeni dizi WandaVision’da ortaya çıkacak

Marvel Studios Başkanı Kevin Feige, WandaVision’ın, Scarlet Witch’in (Elizabeth Olsen) güçlerini ve gerçek kökenlerini keşfedeceğini söyledi.

Dizi 2019’da San Diego Comic-Con’da duyurulduğu zaman Olsen de dizinin, süper kahramanın güçlerini ele alacağı yönünde söz vermiş, ayrıca Scarlet Witch adının nereden geldiğinin açıklanacağını belirtmişti.

Screen Rant’ın aktardığına göre, Feige bir röportajda, Infinity Saga’daki hiç kimsenin Wanda Maximoff diye de bilinen Scarlet Witch kadar acı çekmediği ve travma yaşamadığını belirtirken onun kadar güçlü birisi olmadığını da söyledi.

Scarlet Witch, Yenilmezler: Ultron Çağı’nda ortaya çıkmış ancak çizgi romanların aksine Marvel Sinematiik Evreni’nde (MSE) yardımcı bir role bürünmüştü.

Bunun bir hata olduğunu belirten Feige, Scarlet Witch’in şu ana kadar eksik anlatıldığını ve güçlerinin henüz keşfedilmediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Bu yüzden, Avengers: Endgame sonrasında bunu keşfetmeye değecek gibi görünüyordu.

Dolayısıyla Scarlet Witch’in tam olarak ne yapabileceğini kestirmek de çok zor. Feige, Scarlet Witch’in güçlerinin gerçek kaynağının Zihin Taşı olmayabileceğini, bunun yerine Zihin Taşı’nın Scarlet Witch’in halihazırda sahip olduğu gücün sadece kilidini açtığı fikrini de ortaya attı.

Bu fikir, Scarlet Witch ve kardeşi Pietro Maximoff’un (Aaron Taylor-Johnson) güçlerinin genetik olduğunu ve ikilinin mutant olduğunu ima eden The Wakanda Files adlı kitapla da örtüşüyor.

Kimileri, bu durumda Marvel Studios’un WandaVision’u X-Men’e giriş olarak kullanabileceğini iddia ediyor.