Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu

Amerikan Tabipler Birliği’nde görev yapan bilim insanları, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yan etkilerini açıkladı.

MODERNA’NIN TESTLERİNE KATILAN GÖNÜLLÜLERDE AĞRI VE ACI TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi. İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren ‘şiddetli’ ateş yaşadığı ifade edildi.

PFİZERİN TESTLERİNE KATILANLARDA BAĞ AĞRISI SAPTANDI

Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.