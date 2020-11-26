Erhürman: Önümüzdeki 48 saat çok yoğun geçecek

CTP Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirmek üzere toplandı. Hükümet kurma görevini elinde bulunduran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası durum değerlendirmesi yapmak üzere parti meclisini topladı. Saat 20.00’de başlayan CTP Parti Meclisi toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü ve 22.45 sıralarında sona erdi.

CTP Parti Meclisi toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları kapsamında mecliste temsil edilen 5 siyasi partiyle yeniden bir araya gelme kararı aldıklarını açıkladı.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Erhürman, PM’de herhangi bir karar alınmadığını ifade ederek, parti başkanları ile hızlı bir şekilde tekrar görüşeceklerini açıkladı.

Erhürman, ziyaretlerin heyetlerle ve resmi bir şekilde değil, hızlı bir temas turu olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Geniş tabanlı hükümet kurma olasılığına dair bir soru üzerine Erhürman, “UBP’nin gün içinde yaptığı açıklamaların geniş tabanlı bir hükümet içinde yer almayacaklar anlamına geliyorsa ve TDP’nin açıklamaları da bu yönde ise doğal olarak ortadan kalmıştır” şeklinde cevapladı.

Erhürman hızlandırılmış temaslara yarın başlayacaklarını belirtti..

“Her türlü ihtimal var” var diyen Erhürman, “geniş tabanlı bir hükümete ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bunu yoklamaya devam edeceğiz. Başka ihtimaller de varsa onları da değerlendireceğiz” dedi.