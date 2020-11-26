Matrix’teki Cypher’la ilgili senaryo boşluğunun nedeni çözüldü

Matrix, Cypher’la bir hikaye tutarsızlığı yaratmış gibi görünüyor ama karakterin gizli gibi görünen eylemlerinin gerekçelerinin basbayağı göz önünde olduğunu gösteren tatmin edici bir açıklama mevcut.

Hugo Weaving’in canlandırdığı Ajan Smith cani karakter adına aslan payına sahip olsa da Matrix Cypher’ın Zion içinden bir casus olduğunu ortaya koyuyor. Morpheus ve diğerleri gibi Cypher da kırmızı hapı alıp gerçek dünyayla yüzleşmişti. Ancak diğerlerinin aksine o bu karardan pişmanlık duymuş ve dijital yaşamın keyifli cehaletine büyük bir özlem duymuştu.

Bununla birlikte Cypher’ın planı Matrix kurallarına göre göre tutarsızlık olduğu anlaşılan bir durum yaratıyor. Zion’daki insanlar kendilerini Matrix’e soktuklarında sistemi korsan bir kodla hackliyor. Bu süreç Neo, Trinity, Morpheus veya bu her kimse boyunlarından makinaya bağlı şekilde Matrix’e geçmişken bir operatörün gerçek dünyada geride kalmasıyla gerçekleştiriliyor. Operatörün rolü hayati ve uzmanlık gerektiren bir iş. Matrix’e giriş ve çıkış sağlayan gediklerin açılması için gereken ileri seviye kodlama dili olmadan bu görevlerin yapılması mümkün olmazdı.

Cypher’ın tutarsızlığı, keçi sakalı heveslisi karakter Ajan Smith’le gizli görüşmeler yapmaya başladığında ortaya çıkıyor. Bu noktada Weaving’in canlandırdığı cani karakter yalnızca Matrix içinde var olduğundan Cypher’ın ekip arkadaşlarına ihanetini planlamak için onunla dijital alemde görüşmesi gerekiyor. Peki operatör yardımı olmadan Cypher Matrix’e nasıl gizlice girebiliyor? Kurulu Matrix yasalarına göre Cypher’ın ortadan kaybolup Ajan Smith’le buluşması için bir operatör gerekirdi ama tabii bu durumda operatör Morpheus’a karşı kurulan adice komployu fark ederdi.

Screen Rant’in haberine göre ilk bakışta bu Matrix’te bir arıza gibi görünüyor. Neyse ki Cypher’ın Nebuchadnezzar’ın mürettebatının dikkatini çekmeden Matrix’e nasıl serbestçe girip çıkabildiğini açıklayan bir teori var.

Matrix üçlemesinin yönetmenleri Wachowski Kardeşler, 1999’da filmin bir gösterimi sırasında bir sohbete katılmıştı. Cypher’ın herkesi nasıl kandırabildiğinin detayları tartışılırken Wachowskiler Neo’nun Cypher’a ana konsolda çalışırken arkadan yaklaştığı ve caninin irkilip ninja gibi sessizce içeri süzülmüş Neo’dan ürktüğü bir sahneye atıfta bulunuyor. Bu karşılaşma başta masumane görünse de Neo gölgeler içinden geldiği anda Cypher üzerinde çalıştığı her neydiyse bunu kapatıyor. Wachowskiler Cypher’ın bu sahne sırasında Matrix’e girip çıkmasını sağlayacak otomatikleştirilmiş bir kod yazdığını doğrulamıştı.