Savcılıktan Serdaroğlu’na dava

Eşinin adı Girne’deki yasadışı kürtaj davasına karışan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında Savcılık dava dosyaladı

Duygu ALAN

Savcılık, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında, eşi Rasiha Serdaroğlu’nun da yargılandığı Girne’deki “hamileliği yasa dışı sonlandırma” davasında tanıklara müdahale ettiği gerekçesi ile dava dosyaladı.

Serdaroğlu hakkında, Ceza Yasası’nın 118’inci maddesi uyarınca hakkında “Tanıkları Yalan İfade Vermeye ve Doğru Şahadeti Gizlemeye Teşvik” suçlaması getirildi.

Ergün Serdaroğlu hakkındaki davanın ileriki günlerde Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülmeye başlanması bekleniyor.

Tanık ifadesi üzerine soruşturma açılmıştı

Girne’de “Yasa dışı kürtaj” davasında, tanık olarak dinlenen temizlik görevlisi Ş.Ş, Anestezi Uzmanı Dr. Rasiha Serdaroğlu’nun eşi Ergün Serdaroğlu’nun çalıştığı otele gittiğini ve kendisi ile görüşme yapmak istediğini söylemiş, tanığın bu sözlerinin üzerine Savcılık, Ergün Serdaroğlu hakkında soruşturma başlatma kararı almıştı.

Başsavcılık tarafından, tanıklara müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle Ergün Serdaroğlu hakkında soruşturma açılmıştı.

7 Ocak’ta yapılan erken genel seçim sonrasında dokunulmazlığının kalkması ile birlikte Ergün Serdaroğlu hakkında savcılık dava dosyaladı.