Genç: KKTC’li mezunlara görev verilsin

Din İşleri Başkanlığı Lefke İlçesi bölge sorumlusu Mehmet Genç, Lefke ilçesindeki camilerde KKTC’li ilahiyat mezunlarının görev yapması gerektiğini söyledi

Gürsel KARAGÖZLÜ

Din İşleri Başkanlığı’nın Türkiye’den 25 imam talebinde bulunması ve adaya gönderilmesi KKTC yurttaşı ilahiyat mezunlarının işsiz kalması tartışmaları sürerken Lefke İlçesindeki 12 camide Türkiye Cumhuriyeti Din İşleri Başkanlığından 6 din görevlisi imam, 4 camide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 4 din görevlisi imam görev yapıyor.

Lefke İlçesinde bulunan 12 Camide, Çamlıköy, Taşpınar, Bağlıköy ve Yedidalga köylerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı üç din görevlisi imam görev yaparken, Lefke Merkezde Şeyh Nazım Kibrisi, Mahkemeler Camisi, Doğancı, Gaziveren, Yeşilyurt ve Gemikonağı köylerindeki camilerde Din İşleri Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti’den alti din görevlisi imam görev yapmakta, Yeşilırmak köyünde ve Lefke’nin en eski ve turistlik özelliğe sahip birçok kişinin ziyaret ettiği cami avlusunda Osman Paşa’nın yattığı Piri Paşa ( Minareli ) camilerinde din görevlisi imam bulunmuyor.

Din Görevlisi İmam bulunmayan Lefke Piri Paşa ve Yeşilırmak camilerinde yapılmak istenen cenaze törenlerine diğer köylerde görev yapan imamlar çağrılarak yapılıyor.

Ev kiraları ödeniyor

Edinilen bilgilerde, KKTC vatandaşı işsiz İlahiyat mezunu kişiler varken Türkiye’den İmam getirildiği ve bu İmamların hem TC’de hem de KKTC’de iki maaş aldıkları, ayrıca kendilerine lojman olmayan köylerde ev kira ödeniyor.

TC’den gelen İmamlara tanınan bu imkanın KKTC vatandaşlarına da tanınması gerektiği üzerinde duruldu.

Genç: KKTC’li mezunlar görevlendirilmeli

Lefke İlçesi bölge sorumlusu Mehmet Genç, bu konuda bir açıklama yaptı. Mehmet Genç şöyle konuştu: “Lefke İlçesinde 12 Cami vardır Bu camilerimizde, 6 Din Görevlisi İmam Türkiye Cumhuriyetinden gelerek görev yapmaktadırlar. 4 Camimizde de KKTC vatandaşı görev yapmaktadır. Lefke Piri Paşa ve Yeşilırmak camilerinde Din görevlisi yoktur. Özellikle en eski köylerden olan Yeşilırmak köyümüzdeki Camimizde görevli yoktur. Bu köydeki Cenaze, Dini günlerde ve Cuma namazlarında görevli bulunmamakta ve diğer camilerden görevli de gönderememekteyiz. KKTC vatandaşı İlahiyat Fakültesini KKTC’de ve Türkiye’de bitiren çok sayıda insanımız vardır. Bu arkadaşlarımızı bu görevlere atayabilirler. Bizim talebimiz Diyanet İşleri görevlisi KKTC vatandaşı olmalı. Geçici görevliler ile bu iş yürüyemez”