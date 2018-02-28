Türkiye’nin Bitcoin Adresi Kriptoevi

2009 yılında temelleri atılan Bitcoin, uçtan uca şifrelemeli ve hiçbir merkez bankası tarafından kontrol edilmeyen bir para birimi olarak lanse edilmişti. Aradan geçen süre zarfında çoğunlukla Deep Web’de gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerde kullanılan, sıradan internet kullanıcılarının gündemine pek girmeyen bu para birimi şimdilerde oldukça popüler.

Fiyatı birkaç dolardan önce bin dolara, sonrasında ise 20 bin dolara kadar fırlayan Bitcoin an itibariyle 10 bin dolar bandından işlem görmeye devam ediyor. Kısa sürede bu kadar çok prim yapması da küçük yatırımcının bitcoin nasıl alınır sorusunu sormasına yol açmış durumda. Eğer siz de yatırımlarınızı çeşitlendirerek geleceğin teknolojisi olarak görülen Bitcoin satın almak istiyorsanız, bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için kriptoevi.com adresindeki bilgilendirici rehberlere mutlaka göz atın!

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