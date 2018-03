Bu yolda hukuk yok

Girne- Değirmenlik dağyolu güzergahında “hukuksuzluk” hakim. İş sahipleri “kanunları” takmıyor. Plakasız ağır vasıta araçları, ehliyetsiz sürücüler, yola çıkış izni olmayan araçlar, yolda cirit atıyor. Hukuksuzluk, kaza olmayınca ortaya çıkmıyor

Bertuğ TOPAL

Üzerinde ciddi kazaların yaşandığı ve bir dönem ülkede ciddi bir infiale neden olan Girne-Değirmenlik Anayolu’nun durumu önceki gün gerçekleşen ve ucuz atlatılan kaza ile yeniden ülke gündemine oturdu.

Önceki gün gerçekleşen ve 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza ile hem yolun durumu hem de kamyonların bakımsızlığı ve izinsizliği bir kez daha ortaya çıktı. Polisin “yeterli eleman yok” diyerek denetimleri azaltması ile izinsiz ve yasal olmayan yüklerle yola çıkan kamyon ve tırlar suçsuz insanların hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Hükümetin değişmesi ile Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı görevine gelen Tolga Atakan’ın gelmesiyle yolda denetimlerin artırılması ve yolun sağlıklı bir duruma getirilmesi için çalışmaların başladığı ifade edildi.

Öte yandan önceki gün kazaya karışan iki kamyonun da ciddi ihmaller sonucunda yük taşıma izni olmadığı ortaya çıkarken, özel bir şirkete ait vinç kamyonun yola çıkış izninin dahi olmadığı kaydedildi.

Ciddi ihmal

Önceki gün 3 kişinin yaralandığı ve ucuz atlatılan kazaya karışan özel bir şirkete ait vinçli kamyonun Şubat ayında gümrüklenerek adaya getirildiği ancak ne yola çıkma ne de yük taşıma izni denilen A izninin olduğu ortaya çıktı.

Fazla yükleme yapıldı

Diğer kamyonun ise A izni olmadığı ve uzun zamandır arızalı olduğu, ilk kez yola çıkarıldığı kaydedildi. Polisin fazla yükleme yapıldığına dair bilgilere de eriştiği ifade edilirken iki kamyon arasında kalan ve ezilen salon aracın içerisindeki kişilere zarar gelmemesi tek sevinç kaynağı oldu.

Şirketler de hatalı

Girne- Değirmenlik dağyolu güzergahında “hukuksuzluk” da hakim. İş sahipleri yasa ve kanunları takmıyorcasına kamyon tır araçların izinlerini ve bakımlarını ya geciktiriyor ya da yaptırmıyor. Plakasız ağır vasıta araçları, ehliyetsiz sürücüler, yola çıkış izni olmayan araçlar, yolda cirit atıyor. Hukuksuzluk, kaza olmayınca ortaya çıkmıyor.

Denetim yok

Ülkede bu kadar kaza olurken ve Girne Değirmenlik anayolunda 2 genç 3 kişinin öldüğü facianın üzerinden bir buçuk yıl geçmişken polisin bu tür kamyonları ve işletmecileri denetlememesi vatandaşı çileden çıkartıyor. Polis yetkilileri yeteri kadar personel olmadığından şikayet ederken caydırıcı cezaların olmaması kazalara davetiye çıkarıyor.

Denetimler artırıldı

Önceki gün gerçekleşen kazanın ardından Trafik Dairesi ve Polis Genel Müdürlüğü Girne-Değirmenlik anayolunda on gün boyunca her gün denetim yapacak. Denetimlerde kamyonların her türlü evrak ve izni kontrol edilecek, izinsiz kamyonlara ciddi cezalar kesilecek.

Dün sabah saatlerinde başlayan denetimlere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılarak denetlemeleri yerinde inceledi.

Bakanlık: Çalışmalar başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Girne Dağ yolu yenileme projesi çalışmalarının planlandığı gibi devam ettiği ifade edildi. Açıklamada şöyle devam edildi: Değirmenlik – Girne (Girne dağ yolu) anayolunun yenilenmesi amacı ile 2017 yılında gerçekleştirilen ihale süreci sonucunda, yenileme çalışmaları başlamış ve planlandığı şekilde devam etmektedir. Bir taraftan kullanılacak mevcut güzergah üzerindeki çalışmalar sürerken diğer taraftan yeni güzergah üzerine yapılacak kısımlar ile ilgili olarak da kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

Özellikle kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ile birlikte çalışmalar daha da hız kazanacaktır.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak, Girne dağ yolu ile ilgili yapılan yenileme çalışmaları tamamlanıncaya kadarki süre içerisinde, bu yolu kullanan sürücülerin güvenliğinin sağlanması maksadı ile yolun salon araçların kullanımı noktasında yeni düzenlemeler yapılması düşüncesinde olduğunu, konu ile ilgili olarak ileriki süreçte daha ayrıntılı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtiriz.”

Müteahhitler Birliği 6 maddelik öneri sundu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı yazılı açıklama ile Girne Dağ Yolunda yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik öneriler ortaya koydu. Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Geçmişte ölümlü kazaların yaşandığı ve dün yine ciddi bir kazanın meydana geldiği Girne dağ yolu ile ilgili ivedi olarak önlemler alınmasını ve alınacak önlemlerin popülizmden uzak sonuç odaklı önlemler olmasını bekliyoruz.

Geçmişte olduğu gibi bilimsel araştırmadan uzak, iş araçlarına zaman kısıtlaması uygulayarak ve geriye kalan zaman dilimi içerisinde trafiğin daha yoğun ve daha tehlikeli seyir ettiği gerçeğini göz ardı etmemek gerekmektedir.

Bu nedenle, yapılacak olan düzenlemeler öncesinde bilimsel araştırma yapılmalı ve sorunun çözümü de bu bilimsel temelde üretilmelidir.

Yeni yapılacak olan yolun projesinin mevcut sosyal ve ekonomik yapı incelenmeden üretilmiş bir proje olması halinde, yol tamamlandıktan sonra da benzer sorunlar yaşanmaya devam edecektir.

Sözkonusu yolda yaşanan sorunların köklü çözümü için KTİMB olarak aşağıdaki önlemlerin ivedi olarak uygulanmaya konmasını öneririz:

1)Yeni yol tamamlanana kadar yol güzergahındaki hız sınırı maximum 65 km olarak sınırlandırılmalıdır.

2)İvedi olarak tonaj kontrolü yapılabilecek kantar veya benzeri düzenek kurulmalıdır.

3)Yol boyunca oluşmuş olan ve esas tehdit unsuru olan dikey ondülasyonlar, kemirici araç konarak kemirilmeli ve geçici yamalama yapmak sureti ile seyir güvenli hale getirilmelidir.

4)Yeni yol tamamlanana kadar, en az iki ekip olmak üzere, yedi yirmi dört trafik polisi ekiplerince güzergah denetlenmelidir.

5)Girne ve kuzey sahil bölgesinde bulunan ekonomik hareketlilik ve yatırımlarla ilgili taşımacılık ihtiyacı düzenlenirken trafik yoğunluğu yaratmayacak bir düzenlemeye gidilmelidir.

6)Yeni yol yapılırken iş araçları ve sivil araçların mümkün olduğunca aynı güzergahı kullanmadan seyir edebileceği bir düzenleme yapılmalıdır.”