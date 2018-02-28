Kritik yollar iyileştiriliyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa-Girne anayolu yenileme çalışmalarının trafiğe kapanan 4.8 kilometrelik bölümünün günlük yaşama getirdiği külfet dikkate alınarak, vardiya ve ekipman artırımına gidilerek, planlanan 3 aylık sürenin kısaltılarak daha önce tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Bakanlık, Girne dağ yolunun yenileme çalışmalarının planlandığı şekilde yürütüldüğünü kaydederek, ara emri sorunu çözülen Güzelyurt- Lefke bölünmüş yolunun Güzelyurt-Doğancı bölümünün mart ayının ikinci yarısında hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa – Girne anayolu yenileme çalışmaları, Girne Değirmenlik (Girne dağ yolu) anayolu ve Güzelyurt – Lefke Çift şerit yol projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Lefkoşa-Girne Anayolu

Açıklamada, Lefkoşa – Girne anayolunun yenilenmesi projesi çerçevesinde St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşağı arasındaki bölümde çalışmaların başladığı vurgulanarak, bu bölümde mevcut asfalt kazınarak yıllardır deforme olan altyapının, eskiyen bordürlerin ve oto korkulukların yenileneceği, Ciklos mevkiindeki sert virajların daha da yumuşatılacağı ve daha kaliteli ve dayanıklı yeni bir asfalt serimi yapılacağı ifade edildi.

Bu işlemlerle birlikte, yolun aydınlatma alt yapısı ile ilgili aksaklıklar da giderilerek, aydınlatma ile ilgili ortaya çıkan sorunların giderilmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, çalışmalar sonunda yolun daha kaliteli bir altyapıya ve alınacak ek tedbirlerle de daha güvenli bir yapıya kavuşturulacağı ifade edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Şu an itibariyle, çalışmalardan kaynaklı olarak trafiğe kapanan 4.8 Km.’lik bölümün gündelik yaşamımıza külfet getirdiğinin bilincinde olarak, mevcut projenin, akşam saatlerinde de sürdürülebilmesi için teknik altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde, vardiya ve ekipman artırımına gidilerek, çalışmaların tamamlanması için planlanan 3 aylık sürenin daha da kısaltılması hedeflenmektedir.

Bu süre zarfında, günün herhangi bir saatinde, ağır vasıtaların bu yolu kullanmaları için gerekli olan önerge hazırlanmıştır”

Güzelyurt-Lefke bölünmüş yolu

Kamulaştırma sorunu dolayısıyla uzun zamandan beridir tamamlanamayan Güzelyurt- Lefke bölünmüş yol proje çalışmaları ile ilgili ara emri sorunlarının bir bölümünün çözüldüğü, Güzelyurt – Doğancı bölümünün trafiğe açılması çalışmalarının hızlandırıldığı belirtildi.

Güzelyurt- Doğancı arasındaki bölümün, çalışmaların tamamlanarak, yol güvenliği için gerekli olan aydınlatma altyapısı, trafik işaret ve levhaları ile alınacak buna benzer güvenlik tedbirleri tamamlanarak, mart ayının ikinci yarısı itibariyle trafiğe açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, “Çalışmaların tamamlanacağı süre içerisinde yaşanacak olan tüm sıkışıklık ve bekleme sürelerinin sonucunda, daha rahat ve daha güvenli bir biçimde kullanabileceğimiz yollara kavuşacağız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan ve sürücülerimizden çalışmalara sabır göstermelerini, çalışmaların sürdürüldüğü noktalarda dikkatli ve belirtilen hız limitlerine uymaları ve trafik kurallarına riayet etmelerini önemle rica ederiz” denildi.