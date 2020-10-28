SürmanşetUzay

Satürn’ün uydusu Titan’da yeni bir molekül bulundu

28 Ekim 2020
Titan'da molekül





NASA, Satürn gezegeninin uydusu Titan’da “garip bir molekül” keşfettiklerini açıkladı.







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28 Ekim 2020

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