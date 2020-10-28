Barcelona hayalet şehre döndü

\u0130spanya'da soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 ilan edilmesinin ard\u0131ndan \u00fclkenin en fazla turist \u00e7eken \u015fehri Barcelona tam anlam\u0131yla hayalet \u015fehre d\u00f6nd\u00fc\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130spanya'da corona vir\u00fcs vaka say\u0131lar\u0131ndaki art\u0131\u015f yetkilileri yeni \u00f6nlemler almaya y\u00f6neltti. Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta 52 bin yeni vakan\u0131n tespit edilmesiyle h\u00fck\u00fcmet harekete ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dclkede ilan edilen OHAL kapsam\u0131nda saat 23.00 ila 06.00 saatleri aras\u0131 soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 uygulanmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\nSoka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131n\u0131n y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesinin ard\u0131ndan \u0130spanya'n\u0131n kuzeyinde bulunan Barcelona sessiz kente d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dclkede en fazla turist \u00e7eken \u015fehirlerin ba\u015f\u0131nda gelen Barcelona\u2019da yollar, meydanlar bo\u015f kald\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nRestoranlar\u0131n kapand\u0131\u011f\u0131 kentte, yaln\u0131zca paket servisler yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n