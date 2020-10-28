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Barcelona hayalet şehre döndü

28 Ekim 2020
Barcelona





İspanya’da sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülkenin en fazla turist çeken şehri Barcelona tam anlamıyla hayalet şehre döndü







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28 Ekim 2020

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