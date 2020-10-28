Beyinde 10 yıl yaşlanmaya eşdeğer hasar oluşturuyor

T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan ve 45 milyon insan\u0131n enfekte olmas\u0131na neden yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) pandemisi ortaya \u00e7\u0131kal\u0131 bir y\u0131l oldu. Ancak, hastal\u0131\u011f\u0131n uzun s\u00fcreli etkileri konusundaki \u00e7al\u0131\u015fmalar hen\u00fcz sonu\u00e7lan\u0131yor. \u0130ngiliz bilim insanlar\u0131 Covid-19 yenen hastalar\u0131n bir k\u0131sm\u0131nda, aylard\u0131r devam eden ciddi bili\u015fsel fonskiyon bozukluklar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, baz\u0131 hastalar\u0131n beyinlerinde 10 y\u0131ll\u0131k ya\u015flanmaya e\u015fde\u011fer bili\u015fsel gerileme g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc konusunda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de yer alan Imperial College of London\u2019dan bilim insanlar\u0131 84 binden corona vir\u00fcs hastas\u0131n\u0131 inceledi. Doktor Adam Hampshire liderli\u011finde ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u00e7al\u0131\u015fmada yeni tip\u00a0corona vir\u00fcs\u00fcn beyin ve sinir sistemi ile ilgili hastal\u0131klara yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n yazarlar\u0131, \u201cBulgular\u0131m\u0131z corona vir\u00fcs ile kronik bili\u015fsel hastal\u0131klar aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131y\u0131 net bir \u015fekilde ortaya koyuyor. Covid-19\u2019u yenen hastalar\u0131n, ate\u015f ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck gibi belirgin semptomlar\u0131 ortadan kalksa bile, hastal\u0131\u011f\u0131n neden oldu\u011fu bili\u015fsel sorunlar uzun s\u00fcre g\u00f6r\u00fclmeye devam ediyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n84 B\u0130N 285 CORONA V\u0130R\u00dcS HASTASI \u0130NCELEND\u0130\r\nBilim insanlar\u0131, yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda, ya\u015flar\u0131 20 ile 70 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen 84 bin 285 Covid-19 hastas\u0131na, onlar\u0131n zihinsel yeteneklerini \u00f6l\u00e7en \u00e7e\u015fitli bili\u015fsel testler uygulad\u0131. S\u00f6z konusu testlerde ki\u015filere kelimeleri hat\u0131rlama ve bir \u015fekli tamamlama gibi onlar\u0131n haf\u0131za yeteneklerini \u00f6l\u00e7en sorular\u0131 yan\u0131tlamas\u0131 istedi.\r\n\r\nSonu\u00e7larda, \u00f6zellikle hastaneye yatan insanlarda ciddi bili\u015fsel gerileme g\u00f6zlemlendi\u011fi belirtildi. Baz\u0131 vakalarda g\u00f6r\u00fclen beyin fonsiyonlar\u0131ndaki bozulman\u0131n 10 y\u0131ll\u0131k hasara e\u015fit oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\nAncak, ara\u015ft\u0131rmay\u0131 inceleyen farkl\u0131 kurulu\u015flardan bilim insanlar\u0131, ara\u015ft\u0131rmada g\u00f6zden ka\u00e7\u0131r\u0131lan \u00e7e\u015fitli fakt\u00f6rlerden bulundu\u011funu aktard\u0131.\r\n\r\nB\u0130R\u00c7OK ARA\u015eTIRMA, COV\u0130D-19'UN BEYNE HASAR VEREB\u0130LECE\u011e\u0130N\u0130 ORTAYA KOYDU\r\nEdinburg \u00dcniversitesi\u2019nden Profes\u00f6r Joanna Wardlaw, \u201cKat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n Covid-19\u2019a yakalanmadan daha \u00f6nce bili\u015fsel sorunlara sahip olup olmad\u0131\u011f\u0131 bilinmiyor. Ancak,\u00a0corona vir\u00fcs\u00fcn beyin ve sinir sitemine zarar verdi\u011fi daha \u00f6nce bir\u00e7ok ara\u015ft\u0131rmayla ortaya konuldu. Bununla birlikte, yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar \u00e7ok yeni oldu\u011fu i\u00e7in Covid-19\u2019un verdi\u011fi hasar\u0131n kal\u0131c\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayam\u0131yoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nCollege London \u00dcniversitesi\u2019nden Derek Hill ise, \u00e7al\u0131\u015fmaya kat\u0131lan hastalar\u0131n daha \u00f6nce bili\u015fsel testlerden ald\u0131\u011f\u0131 skorlar\u0131n bilinmedi\u011fini ve bu y\u00fczden Covid-19 sonraso\u0131 durumlar\u0131yla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rma yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Fakat Hill, Covid-19\u2019un uzun s\u00fcreli yan etkilerine ili\u015fkin yap\u0131lan her \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n de\u011ferli oldu\u011funu ve hastal\u0131\u011f\u0131n daha iyi anla\u015f\u0131lmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\n