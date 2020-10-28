Beyinde 10 yıl yaşlanmaya eşdeğer hasar oluşturuyor

İngiltere’de yer alan Imperial College of London’dan bilim insanları 84 binden corona virüs hastasını inceledi. Doktor Adam Hampshire liderliğinde gerçekleştirilen çalışmada yeni tip corona virüsün beyin ve sinir sistemi ile ilgili hastalıklara yol açtığı belirtildi.

Çalışmanın yazarları, “Bulgularımız corona virüs ile kronik bilişsel hastalıklar arasındaki bağlantıyı net bir şekilde ortaya koyuyor. Covid-19’u yenen hastaların, ateş ve öksürük gibi belirgin semptomları ortadan kalksa bile, hastalığın neden olduğu bilişsel sorunlar uzun süre görülmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

84 BİN 285 CORONA VİRÜS HASTASI İNCELENDİ

Bilim insanları, yaptıkları araştırma kapsamında, yaşları 20 ile 70 arasında değişen 84 bin 285 Covid-19 hastasına, onların zihinsel yeteneklerini ölçen çeşitli bilişsel testler uyguladı. Söz konusu testlerde kişilere kelimeleri hatırlama ve bir şekli tamamlama gibi onların hafıza yeteneklerini ölçen soruları yanıtlaması istedi.

Sonuçlarda, özellikle hastaneye yatan insanlarda ciddi bilişsel gerileme gözlemlendiği belirtildi. Bazı vakalarda görülen beyin fonsiyonlarındaki bozulmanın 10 yıllık hasara eşit olduğu ifade edildi.

Ancak, araştırmayı inceleyen farklı kuruluşlardan bilim insanları, araştırmada gözden kaçırılan çeşitli faktörlerden bulunduğunu aktardı.

BİRÇOK ARAŞTIRMA, COVİD-19’UN BEYNE HASAR VEREBİLECEĞİNİ ORTAYA KOYDU

Edinburg Üniversitesi’nden Profesör Joanna Wardlaw, “Katılımcıların Covid-19’a yakalanmadan daha önce bilişsel sorunlara sahip olup olmadığı bilinmiyor. Ancak, corona virüsün beyin ve sinir sitemine zarar verdiği daha önce birçok araştırmayla ortaya konuldu. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar çok yeni olduğu için Covid-19’un verdiği hasarın kalıcı olup olmadığını açıklayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

College London Üniversitesi’nden Derek Hill ise, çalışmaya katılan hastaların daha önce bilişsel testlerden aldığı skorların bilinmediğini ve bu yüzden Covid-19 sonrasoı durumlarıyla karşılaştırma yapılmadığını söyledi. Fakat Hill, Covid-19’un uzun süreli yan etkilerine ilişkin yapılan her çalışmanın değerli olduğunu ve hastalığın daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını vurguladı.