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Beyinde 10 yıl yaşlanmaya eşdeğer hasar oluşturuyor

28 Ekim 2020
Covid-19 bilişsel gerileme





Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 45 milyon insanın enfekte olmasına neden yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi ortaya çıkalı bir yıl oldu. Ancak, hastalığın uzun süreli etkileri konusundaki çalışmalar henüz sonuçlanıyor. İngiliz bilim insanları Covid-19 yenen hastaların bir kısmında, aylardır devam eden ciddi bilişsel fonskiyon bozukluklarının görüldüğünü açıkladı. Araştırmacılar, bazı hastaların beyinlerinde 10 yıllık yaşlanmaya eşdeğer bilişsel gerileme görüldüğü konusunda uyardı.







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28 Ekim 2020

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