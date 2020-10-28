KIBRIS TÜRKÜ TELEF OLACAK…

Herkes Maraş’ta pikniğin menüsüyle matrak geçerken ve ciddi ruh halleriyle iki devleti çözümün parametrelerinin ne olacağını sorgularken bir yandan Türk Lirası’nın sefaleti, diğer yandan okuldan okula yayılan koronavirüsün yarattığı tahribat es geçildi.

Es geçmenin bir anlam ifade etmediğini bile bile.

Dileyen Maraş’ta piknik yapabilir.

Çünkü muktedir onlardır.

“Aç deyince açılan” sözün sahibi onlardır.

Günahları da sevapları da elbette onların boynunda asılıdır.

Rezil olma durumları da.

Bir tekme ile görüşme masasını dağıtma gücünün sahibi de onlardır.

“İki devleti kabul etmezseniz görüşme-mörüşme olmaz” diyecek lügatin yaratıcıları.

Ve yedi düvele karşı kavga etmenin de ehlidirler.

Her Allah’ın günü bir ülkenin liderine ayar çekmelerinden bellidir.

Ve elbette bunları yapacaklardır. (Bedeli bizim için çok ağır olacak olsa da…)

Neyi yapamıyorlar bilir misiniz?

***

Türk Lirası’nın sefil bir şekilde değer kaybetmesini engelleyemiyorlar.

Çünkü ekonomi bilimi hamasete göre değil aklın gereklerine göre çalışıyor.

Hamaset başladı mı ekonomi raydan çıkıyor.

Ekonominin raydan çıkmasını perdelemek için daha fazla hamaset de işe yaramıyor.

Bazı kesimlerin gözünü boyamaya yarıyor ama Dolar alıp başını gidiyor.

Sterlin Kıbrıs Türkünü perişan ediyor.

Öyle bir noktaya sürükleniyoruz ki “kardeşim neyse parası göndeririz” hamaseti de işe yaramıyor.

Çünkü artık yamalı bohça dikiş tutmaz hale geliyor.

***

Neye hükmedemiyorlar bilir misiniz?

Coronavirüs’e

Hem kumarcılara bedel ödemek hem de coronavirüsün tavan yaptığı Türkiye’ye şirin görünmek hamasetini coronavirüs ırgalamıyor.

Açık bulduğu kapıdan giriyor ve sinsi bir düşman gibi evlatlarımızı tek tek avlıyor.

İşyerlerini dolaşıyor, kepenk kapattırıyor.

Okullarımızda çocuklarımıza musallat oluyor onlarca kişi karantinaya alınıyor.

İpin ucu kaçıyor artık.

Ve bu hamasetle daha da kaçacağı aşikardır.

Seçime müdahale, külliyede şatafat, Maraş’ta piknik, görüşme masasına tekme.

Rahmetli dedem, “kayanın altına siner, bu kara kışı geçiririz” derdi.

İnşallah dediği gerçekleşir.

Yoksa Kıbrıs Türkü telef olup gidecek…