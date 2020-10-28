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Yemen’de 100 bin çocuk açlıktan ölebilir

28 Ekim 2020
Yemen'de 100 bin çocuk açlıktan ölebilir





Yemen’deki BM’ye bağlı örgütler, ülkenin güneyinde beş yaş altındaki çocuklar arasında akut yetersiz beslenme vakalarının arttığını, acilen tedavi edilmemeleri durumunda 98 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.







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28 Ekim 2020

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