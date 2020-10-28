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Dolar güne rekorla başladı

28 Ekim 2020
dolar





İstanbul serbest piyasada dolar 8,2020 liradan, Euro 9,6640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 8,2000 liradan alınan dolar, 8,2020 liradan satılıyor. 9,6620 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1730 lira, Euronun satış fiyatı ise 9,6720 lira olmuştu.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,19758,20388,20768,1715%0,2309:01
EUR – Euro9,65649,66689,66999,6415%0,0809:01
GBP – İngiliz Sterlini10,698010,707910,700510,6676%0,209:01
CHF – İsviçre Frangı9,01509,02579,02488,9937%0,2109:01
CAD – Kanada Doları6,21796,22376,21546,2258%0,2409:01







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28 Ekim 2020

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