Dolar güne rekorla başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 8,2020 liradan, Euro 9,6640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,2000 liradan alınan dolar, 8,2020 liradan satılıyor. 9,6620 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 9,6640 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1730 lira, Euronun satış fiyatı ise 9,6720 lira olmuştu.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,1975
|8,2038
|8,2076
|8,1715
|%0,23
|09:01
|EUR – Euro
|9,6564
|9,6668
|9,6699
|9,6415
|%0,08
|09:01
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,6980
|10,7079
|10,7005
|10,6676
|%0,2
|09:01
|CHF – İsviçre Frangı
|9,0150
|9,0257
|9,0248
|8,9937
|%0,21
|09:01
|CAD – Kanada Doları
|6,2179
|6,2237
|6,2154
|6,2258
|%0,24
|09:01