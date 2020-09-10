Sarpten: Online eğitime bakanlığın tek bir katkısı yok

Biyologlar Derneği Başkanı ve Anafartalar Lisesi öğretmenlerinden Hasan Sarpten Eğitim Bakanlığını online eğitime katkı yapmamakla suçladı.
Hasan Sarpten “Tam 6 aydır okullar kapalı. Ne var ki, eğitim bakanlığı 1 eylül itibarıyla uzaktan eğitime başlandığını söylese şu an okullarda yürütülen on-line eğitime bakanlığın en ufak bir katkısi ve desteği yoktur” dedi.
Sarpten’in açıklaması şöyle:
Tam 6 aydır okullar kapalı. Ne var ki, eğitim bakanlığı 1 eylül itibarıyla uzaktan eğitime başlandığını söylese şu an okullarda yürütülen on-line eğitime bakanlığın en ufak bir katkısi ve desteği yoktur.
Evet, yanlış duymadinız; şu an birçok okulda bir şekilde on-line eğitim yapılıyor ama bu bakanlığa rağmen yapılmaktadir. Mesela, benim öğretmen olarak görev yaptığım ve çoğunlukla göçmen ailelerin oğrencilerine eğitim veren Anafartalar Lisesi’nde on-line eğitim var.
Lakin, bakanlığın 6 aydır oluşturmaya çalıştığı MOODLE adlı eğitim platformu henüz on-line eğitime hazır değil. Şu an, sadece ders konuları ve bazı dökümanlara ulaşabiliyorsunuz. Tek bir öğretmenin, tek bir öğrenciyle bile bu platformundan iletişim kurma imkanı yok! Listemde birçok öğretmen arkadaş var, yanılıyorsam lütfen beni düzeltsinler.
Neyse ki, egitim bakanlığına bel bağlamamışız. İlk günden, okul idrasinin verdigi ögrenci listeleri sayesinde tüm gece sınıflarımıza whatsapp gruplar oluşturarak iletişime geçtik ve hemen ardından zoom gibi bağımsız ortamları kullanarak on-line eğitimlere basladık.
Birkaç günde de adapte olduk sayilir. Bu tür programları kullanmayi bilenler bilmeyenlere yardimcı oldu. Okul idaresi de birkaç kursu yine bakanlıktan bağımsız organize etti. Şu an, beden eğitimi dahil haftalik on-line eğitim programına göre derslerimiz yapılıyor ve öğrencilerinde yüzde 80’lik bir kısmı (en azından benim sınıflarımda) derslere katılım sağlıyor.
Yani, sevgili eğitim bakanlığı on-line eğitimin ağzı dili yok. Yeter ki, niyet olsun ve biraz da çaba gösterilsin. Hani diyorum, siz de biraz öğretmenlere ve okul idarelerine yardımcı olsanız her şey çok daha kolay olabilir.