Sarpten: Online eğitime bakanlığın tek bir katkısı yok

Biyologlar Derneği Başkanı ve Anafartalar Lisesi öğretmenlerinden Hasan Sarpten Eğitim Bakanlığını online eğitime katkı yapmamakla suçladı.

Hasan Sarpten “Tam 6 aydır okullar kapalı. Ne var ki, eğitim bakanlığı 1 eylül itibarıyla uzaktan eğitime başlandığını söylese şu an okullarda yürütülen on-line eğitime bakanlığın en ufak bir katkısi ve desteği yoktur” dedi.

Sarpten’in açıklaması şöyle:

Tam 6 aydır okullar kapalı. Ne var ki, eğitim bakanlığı 1 eylül itibarıyla uzaktan eğitime başlandığını söylese şu an okullarda yürütülen on-line eğitime bakanlığın en ufak bir katkısi ve desteği yoktur.