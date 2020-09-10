3 sendika örgütlü oldukları iş yerlerinde grev yapıyor

Kamu-Sen, KTAMS ve Hür-İş’e bağlı Büro-İş, örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde bugün bir gün günlük uyarı grevi yapacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KTAMS) ve KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (BÜRO-İŞ) örgütlü oldukları işyerlerinde bugün 1 günlük uyarı grevi yapıyor.

KTAMS, KAMU-SEN ve BÜRO-İŞ örgütlü oldukları sağlık hizmetleri dışındaki işyerlerinde bugün 08.00- 17.30 saatleri arasında 1 günlük grev uygulayacak. Grevin amacı bulaşın daha fazla yayılmaması için kamu ve özel sektörde rotasyon usulüyle çalışma sistemine geçilmesi.