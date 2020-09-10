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Gram altın, bir günde 8 lira yükseldi

10 Eylül 2020
gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından 469,34 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni günde 461,53 lira seviyesinden 469,87 seviyesine çıkarak 8 lira yükseldi.

Gram altın, saat 19.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 469,34 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altın Fiyatları

AlışSatışDeğişim
Ons Altın$1.947,78$1.948,08%0,0708:59
Gram Altın464,98468,97%0,1008:59
Çeyrek Altın753,95769,34%0,1008:59
Yarım Altın1.507,901.538,68%0,1008:59
Tam Altın3.015,853.046,32%0,1008:59


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