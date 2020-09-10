Gram altın, bir günde 8 lira yükseldi

Gram altın fiyatları güne yükselişle başlamasının ardından 469,34 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni günde 461,53 lira seviyesinden 469,87 seviyesine çıkarak 8 lira yükseldi.
Gram altın, saat 19.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 469,34 lira seviyesinden işlem görüyor.
Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Değişim
|Ons Altın
|$1.947,78
|$1.948,08
|%0,07
|08:59
|Gram Altın
|464,98
|468,97
|%0,10
|08:59
|Çeyrek Altın
|753,95
|769,34
|%0,10
|08:59
|Yarım Altın
|1.507,90
|1.538,68
|%0,10
|08:59
|Tam Altın
|3.015,85
|3.046,32
|%0,10
|08:59