Saner: Ülkemiz Mayıs ayında şantiye gibi olacak

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Saner, Radyo Vatan’da gazeteci Levent Özadam’ın hazırlayıp sunduğu “Serbest Kürsü” programında soruları yanıtladı, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Saner, “Ekim ayında seçim olacak mı?” sorusuna karşılık, üçlü koalisyon hükümetini kurmadan önce, CTP’ye icraat hükümeti kurma önerisi yaptıklarını ve kabul görmediğini, o dönemde kimsenin hükümet kurmak istemediğini, kendilerinin de azınlık hükümeti kurarak zor dönemde sorumluluk aldığını anımsattı.

Başbakan Saner, erken seçim için, hükümet ortaklarının Ekim tarihinde uzlaştığını, ancak Ekim öncesi, imzalanan 2021 protokolünü hayata geçirip, yarım kalan projeleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

TEMELLER ATILACAK, YARIM KALAN PROJELER TAMAMLANACAK

Başbakan Saner, özellikle altyapı yatırımlarına odakladıklarını; e-devlet binasının ve 500 yataklı devlet hastanesinin temelinin atılacağını, bütün yarım kalan bölünmüş yolların tamamlanacağını, 322 kilometre yolun yenileceğini ifade ederek, bunlarla ilgili ihalelerinin bir an önce başlaması için ciddi bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Başbakan Saner, “Vatandaşlarımız önümüzdeki bir iki ay içerisinde bunları çok net görecektir, ülkemiz Mayıs ayında bir şantiye gibi olacak. Bu bağlamda bize yaptığı katkılardan dolayı Anavatanımıza teşekkür ediyorum” dedi.