Makarios Caddesi, Aralık ayında yeni yüzüne kavuşacak

Lefkoşa’nın Güney’indeki Makariou Caddesi’ndeki kentsel alışveriş merkezini iyileştirmeyi amaçlayan, yaya ve bisikletlilerin hareketini kolaylaştıracak olan yenileme çalışmalarının Aralık ayında tamamlanması bekleniyor. Makarios Caddesi’nin yenilenmesi çalışması, “Ticari Üçgen Makarios – Stasikratous – Evagorou’nun Yenilenmesi” projesinin bir parçası olarak başlatıldı. Projenin B aşaması, Makariou Caddesi’nin Spyros Kyprianou Caddesi ile birleştiği yerden Evagorou Caddesi’ne, Anastasiou G. Leventi Caddesi, Stasandrou ve Afrodit sokaklarının bölümleri ve Arnalda, Agia Eleni , Xenopoulou, Bouboulinas, Iras ve Annie Komninis sokaklarına kadar olan bölümü kapsıyor.

PROJEYE YAKLAŞIK 11 MİLYON 680 BİN EURO AYRILDI

Projenin B Aşaması için 11milyon 680 bin Euro ayrıldığı öğrenildi. Proje şunları içeriyor: – Toplu taşımanın, bisikletlilerin, yayaların ve engellilerin hareketini kolaylaştırmak için trafik düzeninin değiştirilmesi ve özel araçların trafikteki rolünün yeniden dengelenerek, trafik yoğunluğunu azaltacak önlemlerin uygulanması. – Kaldırımların uygun şekilde düzenlenmesi ve genişletilmesi, meydanların oluşturulması, dinlenme alanları, engelli rampaları ve engelli kişilerin erişimi ile ilgili tüm gerekli unsurlar için dış mekânın yeniden tasarlanması ve yeni yol ekipmanın kurulması. – Altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi, yeni yağmur suyu drenaj sistemi, yeni yüksek verimli LED sokak aydınlatması, bir WiFi sisteminin kurulması, Lefkoşa Belediyesi’nin “akıllı şehir” programı için cihazların kurulumuna yardımcı olacak fiber optik sistemi, gelecekteki tramvay kurulumu ile ilgili hazırlıkların yapılması. -Yoğun ağaç dikimi ve doğal soğutma için su unsurlarının kullanımı ile biyoklimatik kentsel tasarım.

AMAÇ, KENTSEL ALIŞVERİŞ MERKEZİNİ İYİLEŞTİRMEK

Projenin uygulanması, özellikle Makarios C ‘Caddesi olmak üzere, bölgenin ticaretinde son zamanlarda gözlemlenen sürekli düşüş ve bozulma seyrini tersine çevirme ihtiyacından kaynaklanıyor. Projeyle modern ve yenilikçi bir kentsel alışveriş merkezi yaratılması amaçlanıyor. Aynı zamanda, kentsel çevrenin estetiğini ve işlevselliğini yükseltmek, şehir merkezine uygun bir Modern Kentsel Alışveriş Merkezi kimliği ve karakterini oluşturmak amacıyla dış mekânın genel olarak yeniden şekillenmesi hedefleniyor.