Tatar: Türk askeri bir daha gitmeyecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken , vatanın bekası ve Türkiye’nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale ruhundan ve Ulu Önder Atatürk’ün mücadelesinden ve ilkelerinden güç ve ilham aldığını, bunların Kıbrıs’ta verilen mücadelede ışık ve rehber olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin her aşamada verdiği büyük destekle Kıbrıs Türk halkının direnmeyi başardığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 Anlaşmaları’nda kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklerin 1878’de adadan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın hatıralarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın dedesi Şeherli Mehmet’in 1878’de ayrılan Türk askeri için “bir gün mutlaka geri gelecekler” dediğini de hatırlatarak, “Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs’a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı’nın 1960 yılında doğan haklarla adada konuşlanmasıyla burada değerli komutanların, önemli görevlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam ettiklerini ifade etti. Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısı için uzmanlar, hukukçular ve diplomatlarla ve müzakere heyetiyle birlikte hazırlıkların sürdüğüne de değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi: “Geçmişe de baktığımızda öz itibarıyla Kıbrıs meselesinin milli bir mesele, aynı zamanda da bir egemenlik meselesi olduğunu görüyoruz. Bizim de bütün uğraşlarımız bütün dünyaya var olan egemenliğimizi kabul ettirebilmemizdir”.

“GEÇMİŞİNİ VE TARİHİNİ BİLMEYENLER GELECEĞİ YAZAMAZLAR”

Dönemin lideri Dr. Fazıl Küçük imzasının da bulunduğu1960 Anlaşmalarında İngiltere’nin, egemenliği iki halka devrettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına tarihi günleri bir kez daha hatırlatmanın, şehitlerimizi yad etmenin ve geleceğimiz için geçmişten aldığımız derslerin fevkalade önemli göstergeler olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti. “Geçmişini ve tarihini bilmeyenler geleceği yazamazlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişi iyi tahlil etmek gerektiğine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Alayda bulunan müzeyi de gezerken bu müzenin gelecek nesillerin geçmişi bilmeleri açısından önemli olduğunu belirtti. Alayda yer almış ve önemli hizmetler veren çok değerli komutanların olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Alaydaki tüm komutanlara teşekkür ederek, hayatta olmayanlara rahmet diledi.

“ÇOCUKLUK YILLARIMDA ALAY’DA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI MÜZEDE GÖRMEK BENİ MUTLU ETTİ”

Çocukluk yıllarında, Dr. Fazıl Küçük’ün müsteşarlığını yapan dedesi Cemal Müftüzade ve anneannesi Vildan Müftüzade ile bir tören vesilesi ile ziyaret ettiği Alayda çekilmiş fotoğrafını Müze’de görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar sonra KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ettiği Alayda kendisi için çok anlamlı olan söz konusu fotoğrafı Müze’de sergileyen ve tarihi bu açıdan değerlendirme imkanı yaratanlara teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin içinde doğduğunu, bütün olayları yaşadığını, ailesinden öğrendikleri ile birlikte tüm bunların kişiliğine ve kimliğine yansıdığını belirterek, Kıbrıs konusunun ruhunu bildiğini ve amacının Cumhurbaşkanı olarak memleketine ve milletine büyük hizmetler gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

TÜMGENERAL SEZAİ ÖZTÜRK

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinden duyduğu onur ve mutluluğu ifade ettiği konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta barışın teminatı olduğunu kaydetti. “Kıbrıs’ta bir oldu bittiye asla müsaade etmeyiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunun için hazırız, muktediriz” diye konuşan Öztürk, adada iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.