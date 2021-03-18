Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, 10 bin üzeri KKTC vatandaşının işsiz kaldığının söylendiğini belirtti

Baybars: İktidar koltukları yine boş

Mecliste konuşan Baybars, iktidar koltuklarının boş olduğuna dikkati çekerek, bunu eleştirdi. Pandeminin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade eden Baybars, “Hükümet pandemi sorunlarıyla ilk kez karşılaşıyor gibi” dedi. Hükümetinin gündeminin atama olduğunu ifade eden Baybars, politika üretilmediğini söyledi. Turizm emekçilerinin eylem yaptığına işaret eden Baybars, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun 3 ay geçmesine rağmen hala üst kurul oluşturulacağını ifade ettiğini söyledi.

“Hükümet eylem planı yapmadı”

Açılma ve kapanma konusunda acil eylem planlarının önemine değinen Baybars, “Hükümet ekonomiyi kurtaracak ya da sosyal eylem planları hala yapmadı” dedi. Ekonominin çöktüğüne işaret eden Baybars, ekonomik krizi yönetmenin diğer ülkelerden çok daha fazla zaman alacağını kaydetti. Baybars, ekonomik krizle işsizlik oranlarının arttığını belirtti, pandemi başından bu yana çalışmayan insanlar olduğuna ifade etti. Esnafın elektrik ve kirasını ödeyemediğini ifade eden Baybars, çare bulunmasının elzem olduğunu söyledi. 5 bin üzeri iş yerinin kapandığının söylediğini dile getiren Baybars, 10 bin üzeri KKTC vatandaşının işsiz kaldığını kaydetti.